فلاحة: "عديد الجهود تبذل لتطوير شعبة الطماطم الصناعية و وقف استيراد الطماطم ثلاثية التركيز" (وزير)

الطارف - أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزغي يوم الاثنين من الطارف بأنه "يتم بذل عديد الجهود في مجال تطوير شعبة الطماطم الصناعية من أجل عدم اللجوء مجددا لاستيراد الطماطم ثلاثية التركيز".

و على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة الثالثة من عيد الطماطم المنظمة بساحة النصر بعاصمة الولاية أكد الوزير بأن هذه الجهود تترجم من خلال تحسن إنتاج الطماطم الصناعية من سنة إلى أخرى مذكرا بأنه تم تحقيق ما لا يقل عن 12 مليون قنطار من هذا المنتج الفلاحي خلال سنة 2017 حققت منه ولايات الطارف و عنابة و قالمة و سكيكدة 70 بالمائة.

كما أضاف الوزير بأن المساحة المخصصة لزراعة الطماطم الصناعية شهدت "زيادة معتبرة" بفضل اللجوء لنظام السقي بالتقطير الذي مكن من اقتصاد المياه و الاستجابة لانشغالات المنتجين.

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و استنادا للمعطيات المقدمة للوزير تم سقي ما لا يقل عن 320 هكتار مخصصة للطماطم الصناعية بالطارف خلال هذه السنة بالاعتماد على نظام التقطير على ما مجموعه 4170 هكتار بما يعادل نسبة 77 بالمائة مقابل 2600 هكتار في سنة 2017 منها 1500 هكتار مسقية بالتقطير.

و حث الوزير الذي زار أجنحة مختلف أنواع المنتجات الفلاحية للطارف المستوردين إلى التوجه "نحو الإنتاج المحلي من البذور من أجل تطوير شعبة الطماطم".

و على صعيد آخر أعطى السيد بوعزغي تعليمات للمسؤولين من أجل العمل على الانتهاء "قبل نهاية السنة الجارية" من العملية المتعلقة بتحويل حقوق الانتفاع من الامتياز المطبقة في إطار القانون رقم 10/03 المتعلق بتحويل الأراضي الفلاحية.

و بولاية الطارف تمت لحد الساعة معالجة 6230 ملف مودع من أجل التحويل من أصل ما مجموعه 6304 و تحصل 6021 فلاحا على عقود الامتياز الخاصة بهم بمعدل معالجة يقدر ب99,57 بالمائة, حسب ما تمت الإشارة إليه.

و بغابة طونقة استعرض السيد بوعزغي جهاز مكافحة الحرائق الموضوع من أجل مواجهة حرائق الغابات مسلطا الضوء على أهمية عنصر الوقاية في هذا الجانب.

و بعد أن أكد بأنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية و المادية و المالية من أجل الحفاظ على الثروة الغابية, ذكر الوزير بتنصيب 40 لجنة عملياتية على الصعيد الوطني و 455 لجنة عبر الدوائر و 50 ألف و 361 لجنة بلدية و 3 آلاف لجنة محلية جوارية لحماية المساحات الغابية.

و أشرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي على مستوى ميناء القالة على مراسم تسليم عقود امتياز في تربية المائيات و إطلاق مشروع إنجاز مدرسة للغطس تعد الأولى من نوعها على الصعيد المغاربي تتوفر على ما مجموعه 200 مقعد بيداغوجي.

و سيتوجه الوزير إلى بلدية البسباس لمعاينة مستثمرة فلاحية متخصصة في إنتاج الطماطم الصناعية.