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شركة الخطوط الجوية "طاسيلي" تفتح خطا جويا جديدا بين وهران وستراسبورغ في 5 يوليو

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تموز/يوليو 2018 18:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
شركة الخطوط الجوية &quot;طاسيلي&quot; تفتح خطا جويا جديدا بين وهران وستراسبورغ في 5 يوليو

وهران- سيتم فتح خط جوي جديد لشركة الخطوط الجوية  الوطنية "طاسيلي" يربط مدينتي وهران (الجزائر) وستراسبورغ (فرنسا) ابتداء من  الخميس 5 يوليو القادم, حسبما استفيد لدى المكلف بالاتصال لهذه الشركة.

ويتعلق الأمر بخط صيفي يستمر إلى غاية بداية شهر سبتمبر القادم, وفق ما صرح  به ل/وأج كريم بحار الذي أبرز أن هذا الخط الجوي الجديد يهدف إلى تسهيل  تنقل  الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا خصوصا خلال موسم الاصطياف.

"سيفتح هذا الخط الجوي استجابة لطلبات الجالية الجزائرية المقيمة في منطقة  الألزاس للسفر نحو عاصمة الغرب الجزائري بدون التنقل نحو المطارات البعيدة,  خصوصا تلك المتواجدة في البلدان الحدودية مع فرنسا", كما أشير إليه.

وستنطلق الرحلة الأولى لهذا الخط الجوي الجديد من الجزائر العاصمة نحو  ستراسبورغ في 5 يوليو على الساعة الثامنة صباحا وتعود من هذه المدينة الفرنسية  إلى مدينة وهران في الساعة الثانية زوالا, كما أشار  السيد بحار.

وتم اقتراح سعر خاص لهذا الخط الجوي ستراسبورغ- وهران- ستراسبورغ ابتداء من  33 ألف دج ذهابا وإيابا, حيث يمكن للمسافرين الراغبين في السفر عبر شركة  الخطوط الجوية  "طاسيلي" حجز تذاكرهم عبر الموقع الالكتروني للشركة, وفق نفس  المسئول.

ويأتي هذا الخط الجوي ليضاف للخطوط الأربعة التي هي حيز الخدمة, على غرار  الجزائر العاصمة-باريس و الجزائر العاصمة-نانت و الجزائر العاصمة-ستراسبورغ  و قسنطينة-ستراسبورغ.

للتذكير فإن شركة الخطوط الجوية الوطنية "طاسيلي" فرع لمجمع سوناطراك متخصصة  في نقل المهنيين في المحروقات وكذا في خدمة نقل المسافرين عبر الخطوط الداخلية  والدولية منذ مارس 2013.

كلـمات مفتـاحيــة :
شركة الخطوط الجوية "طاسيلي" تفتح خطا جويا جديدا بين وهران وستراسبورغ في 5 يوليو
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تموز/يوليو 2018 18:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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