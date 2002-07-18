شركة الخطوط الجوية "طاسيلي" تفتح خطا جويا جديدا بين وهران وستراسبورغ في 5 يوليو

ويتعلق الأمر بخط صيفي يستمر إلى غاية بداية شهر سبتمبر القادم, وفق ما صرح به ل/وأج كريم بحار الذي أبرز أن هذا الخط الجوي الجديد يهدف إلى تسهيل تنقل الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا خصوصا خلال موسم الاصطياف.

"سيفتح هذا الخط الجوي استجابة لطلبات الجالية الجزائرية المقيمة في منطقة الألزاس للسفر نحو عاصمة الغرب الجزائري بدون التنقل نحو المطارات البعيدة, خصوصا تلك المتواجدة في البلدان الحدودية مع فرنسا", كما أشير إليه.

وستنطلق الرحلة الأولى لهذا الخط الجوي الجديد من الجزائر العاصمة نحو ستراسبورغ في 5 يوليو على الساعة الثامنة صباحا وتعود من هذه المدينة الفرنسية إلى مدينة وهران في الساعة الثانية زوالا, كما أشار السيد بحار.

وتم اقتراح سعر خاص لهذا الخط الجوي ستراسبورغ- وهران- ستراسبورغ ابتداء من 33 ألف دج ذهابا وإيابا, حيث يمكن للمسافرين الراغبين في السفر عبر شركة الخطوط الجوية "طاسيلي" حجز تذاكرهم عبر الموقع الالكتروني للشركة, وفق نفس المسئول.

ويأتي هذا الخط الجوي ليضاف للخطوط الأربعة التي هي حيز الخدمة, على غرار الجزائر العاصمة-باريس و الجزائر العاصمة-نانت و الجزائر العاصمة-ستراسبورغ و قسنطينة-ستراسبورغ.

للتذكير فإن شركة الخطوط الجوية الوطنية "طاسيلي" فرع لمجمع سوناطراك متخصصة في نقل المهنيين في المحروقات وكذا في خدمة نقل المسافرين عبر الخطوط الداخلية والدولية منذ مارس 2013.