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تربية الأسماك القارية: الجزائر تصدر اسماك الشبوط و الساندر الى اليونان و فرنسا و تونس

  أدرج يـوم : الأحد, 24 حزيران/يونيو 2018 11:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

تيزي وزو- قامت الجزائر بتصدير كميات من أسماك الساندر  و الشبوط إلى اليونان و فرنسا و تونس, وفق ما أعلن عنه يوم السبت بتيزي وزو  مختص في تربية المائيات بمناسبة الصالون الثاني للبيطرة و الإنتاج الحيواني  وتربية المائيات, توفيق بوتوشانت .

وذكر السيد بوتوشانت في مداخلة له حول ترقية الاستثمار في ميدان تربية  المائيات أن الجزائر تقوم منذ نهاية 2017 - و بصفة دورية - بتصدير كميات من  واحد طن من أسماك الساندر المنتجة على مستوى سدود ولايات عين الدفلى و قالمة  الى اليونان و فرنسا.

وأشار إلى زيارة وفد من اليونان إلى مواقع إنتاج هذا النوع من الأسماك  بالمياه العذبة حيث عبر عن إعجابه بنوعية و حجم الاسماك.

كما تم تصدير -حسب نفس المصدر- حوالي طن من هذا النوع من السمك و بشكل دوري  منذ الشتاء الفارط إلى فرنسا التي تعتبر من أكبر الأسواق للمنتجات الطازجة.

وفي سياق متصل, أشار السيد بوتوشانت إلى تصدير كميات من الشبوط الجزائري إلى  تونس التي توجهه للسياح الألمان و الدنمركيين.

كما ابرز الدور الهام الذي تضطلعه تربية المائيات القارية و البحرية في ضمان  الأمن الغذائي الوطني, علاوة عن مساهمة هذه الشعبة الغذائية في خلق مناصب شغل  و تحسين دخل العائلات.

وتساهم تربية المائيات القارية بشكل كبير في تثمين الماء و تزويد سكان  المناطق الداخلية بالسمك الطازج.

جدير بالذكر أن المحاضر يشغل منصب مدير الصيد و الموارد البحرية بسطيف التي  تغطي ولايات باتنة و المسيلة و برج بوعريريج و هي منطقة موجهة لتربية المائيات  القارية كونها لا تتوفر على واجهة بحرية.

ودعا توفيق بوتوشانت بالمناسبة الشباب و المستثمرين إلى الاستثمار في هذه  الشعبة " الواعدة" أو في النشاطات التابعة لها على غرار إنتاج غذاء الاسماك أو  شباك الصيد و غيرها و ذلك بهدف " توفير السمك بأسعار في المتناول مع تحقيق الأمن الغذائي".

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تربية الأسماك القارية: الجزائر تصدر اسماك الشبوط و الساندر الى اليونان و فرنسا و تونس
  أدرج يـوم : الأحد, 24 حزيران/يونيو 2018 11:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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