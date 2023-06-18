نقل وأشغال عمومية: حجم الاستثمارات بلغ 135 مليار دولار خلال العقدين الأخيرين

الجزائر- كشف وزير الاشغال العمومية و النقل, عبد الغني زعلان يوم السبت بالجزائر عن حجم الاستثمارات في القطاع حيث أفاد بأنه بلغ حوالي 135 مليار دولارا خلال العقدين الأخيرين.

و اضاف السيد زعلان في كلمة القاها بمناسبة اطلاق البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية لقطاع النقل و الاشغال العمومية والموجهة للمواطنين والمهنيين و مختلف المتعاملين ان هذا الغلاف المالي تم تخصيصه للقطاع عبر مختلف البرامج الخماسية التي اقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة.

و في هذا الاطار, ذكر الوزير ان هذه الاستثمارات سمحت بإنجاز شبكة الطرقات و عصرنة الموانئ و المطارات و الميترو و التراموي و شبكة السكة الحديدية التي لم تكن تتجاوز 1.000 كلم في سنة 2000 لتبلغ اليوم 4.200 كلم لتصل الى ما يفوق 6.300 كلم في آفاق 2022..

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و اضاف ان الهدف من انجاز شبكة السكة الحديدية هو الوصول في افاق 2020 -2022 الى نقل 17 مليون طن من البضائع و ايضا 60 مليون مسافر سنوي.

و فيما يتعلق بشبكة الطرقات , تم التركيز عل البعد الاجتماعي من خلال تلبية مطلب فك العزلة عن المواطنين القاطنين بالمناطق الجبلية و المعزولة و من جهة اخرى اخذ في الحسبان البعد الاقتصادي و التنموي للبلاد .

و اشار ان عدد المطارات بلغ اليوم 36 مطارا مضيفا ان المدن الكبرى شهدت استلام محطات جوية دولية جديدة بما فيها ولاية الجزائر التي تتأهب لاستلام المطار الدولي الجديد في نهاية 2018 بطاقة 10 مليون مسافر سنويا تضاف الى 6 ملايين مسافر التي كانت تسعها المحطة القديمة .

اما مطر وهران, اكد الوزير انه سيدخل حيز الخدمة بداية 2019.

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و فيما يخص الموانئ , اشار الوزير انه منذ 1999, كانت الجزائر تتوفر على 28 ميناء ليصل عددها حاليا الى 48 ميناء الى جانب التكفل بهذه الاخيرة لتلعب دورها في تصدير المنتجات الجزائرية على غرار الاسمنت و الحديد و الفوسفات و المنتجات الفلاحية و الغذائية.

و ذكر في هذا الاطار اشغال توسعة ميناء جن جن (جيجل) و وهران و الجزائر العاصمة مؤكدا ان البلاد تراهن على وسائل النقل العصرية و ايضا رقمنة القطاع.

كما اكد الوزير في ندوة صحفية , انه يرتقب استلام العديد من المشاريع في قطاع النقل و الاشغال العمومية باعتباره " وقود" الاقتصاد الوطني من خلال توفير المنشآت القاعدية لدفع النشاط الاقتصادي.

و في ذات السياق, قال الوزير انه بالرغم من الظروف المالية الصعبة فان رئيس الجمهورية قرر مواصلة الاستثمارات خاصة تلك التي لها بعد اجتماعي واقتصادي .

و ذكر في هذا الاطار بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتكملة الشطر الاخير من الطريق السيار شرق-غرب حتى حدود ولاية الطارف و تجهيزها بمختلف محطات الصيانة و الخدمات و مراكز الدفع.

كما ابرز السيد زعلان انه اذا كان طول الطريق السيار يبلغ طوله 1.200 كلم فان هناك 13 محولا بطول 1.009 كلم و هي "بمثابة طريق سيار جديد" يربط بمختلف المدن خاصة تلك التي تتواجد بها موانئ .

== اقتناء 12 عربة ميترو جديدة لتوسعة الخدمات الى باب الواد و براقي ==

و ذكر السيد الوزير ايضا باستكمال توسعات الميترو بولاية الجزائر على مستوى محطتي باب الواد و براقي.

و اوضح بهذا الخصوص, انه سيتم اقتناء 12 عربة جديدة بمعدل عربة كل شهر مشيرا الى ان العربة الاولى سيتم استلامها يوم السبت.

و في مجال الموانئ, قال الوزير انه يتم انجاز 10 عربات جرارات للبواخر في الورشات الاسبانية على ان يتم استلام 6 وحدات منها قبل نهاية السنة الجارية.

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اما فيما يخص تجديد اسطول النقل الجوي, اوضح الوزير انه في "افاق 2021 فان نصف الأسطول و هو ما يمثل 30 طائرة سيصبح عمرها 25 سنة مما يستلزم التفكير في عملية التجديد لاقتناء طائرات جديدة" .

و اوضح بهذا الشأن ان رئيس الجمهورية , وجه تعليمات لتجديد الاسطول الجوي بما يقارب 20 الى 25 طائرة في افاق 2024- 2025 .

الى جانب تنويع وجهات الخطوط التي تعتزم القيام بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية " و ذلك تزامنا مع افتتاح المحطة الجديدة بولاية الجزائر لجعل مطار الجزائر الدولي مطار" عبور".

من جهة أخرى, نوه السيد زعلا ن بإنجاز 7 شبكات ترامواي في 7 مدن داخلية .

==.تخصيص 500 مليار سنتيم لأشغال صيانة الطريق السيار شرق غرب==

و في رده على سؤال حول اشغال الصيانة على مستوى الطريق السيار شرق غرب, اكد ذات المسؤول انه تم الانطلاق منذ قرابة شهرين في عملية صيانة لعدة مقاطع من الطريق السيار شرق -غرب و بالخصوص على مستوى محور الاخضرية و محور بومرداس و كذا الطريق الاجتنابي الجنوبي لولاية الجزائر موضحا أنه تم تخصيص غلاف مالي قدر ب 500 مليار ستنيم لإتمام عمليات الصيانة.

وفي سياق ذي صلة, قال انه في اطار اشغال التحضير لميزانية 2019, اقترحت دائرته الوزارية ان يكون الغلاف المالي المخصص للصيانة قريبا من مستوى المنشآت الجديدة .

و على صعيد اخر, اكد السيد زعلان على الاهتمام بالنقل البحري الداخلي للمسافرين, حيث ذكر بهذا الخصوص محطة و هران -عين الترك و المحطة الرابطة بين الجزائر و تامنفوست الى جانب فتح محطتين جديدتين في الايام القليلة القادمة و يتعلق الامر بمحطة في العاصمة و اخرى ببجاية .