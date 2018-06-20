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سوناطراك: ولد قدور يدعو الى تضافر الجهود من أجل بلوغ الأهداف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 حزيران/يونيو 2018 14:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات

الجزائر  - دعا المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن  ولد قدور يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الى تضافر الجهود لأجل بلوغ الأهداف  المحددة في الاستراتيجية الجديدة للمجمع للفترة 2030/2020.

و في تدخله خلال لقاء خصص لتقديم حصيلة سوناطراك لسنة 2017 و استراتيجيتها  في آفاق 2030 على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني أبرز  السيد ولد قدور المساهمة الضرورية للسلطات العمومية و منتخبي الشعب و عمال  المجمع لأجل انجاح تنفيذ الاستراتيجية الجديدة و تحقيق أهدافها.

و جدد السيد ولد قدور من جانب أخر توصيته المتعلقة بعقد عرض سنوي لحصيلة  الشركة الوطنية للمحروقات أمام غرفتي البرلمان.

كما التمس السيد ولد قدور مجددا من البرلمانيين و مؤسسات الدولة المساهمة في  تحويل سوناطراك من مؤسسة " بيروقراطية" الى مؤسسة تجارية " تخدم الشعب و  الدولة".

و من جهته أشاد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية للتنمية و الصناعة و التجارة و  التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني فؤاد بن مرابط "بانفتاح" سوناطراك على محيطها و  بالجهود المبذولة لأجل التوصل الى تسيير "شفاف" للمجمع.

وبالنسبة له, فسوناطراك يجب أن تضطلع بدورها كقاطرة للاقتصاد الوطني وتشارك  كلية في تنمية القطاعات الأخرى بما فيها القطاع الخاص.

كما أكد أعضاء اللجنة, من جهتهم, على ضرورة اعداد قانون جديد حول المحروقات  من شأنه الحفاظ على مصالح الجزائر وتعزيزها والرفع من جاذبية البلد  للاستثمارات.

وتجدر الاشارة إلى أن تنظيم لقاء بمقر سوناطراك لأجل تقديم حصيلتها  واستراتيجيتها للبرلمانيين يُعدُ سابقة في تاريخ الشركة الوطنية للمحروقات.

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سوناطراك: ولد قدور يدعو الى تضافر الجهود من أجل بلوغ الأهداف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 حزيران/يونيو 2018 14:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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