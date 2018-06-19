التوقيع على اتفاقية بين مؤسستين عموميتين من أجل استعمال الألياف البصرية

الجزائر- وقعت الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز (فرع مجمع سونلغاز) وشركة المنشئات القاعدية للاتصالات السلكية و اللاسلكية للجزائر (كومينتال الجيري) يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية تتضمن تعاضد شبكات الالياف البصرية المسماة "السوداء" الموجودة على طول شبكة توزيع الغاز.

و وقع على الاتفاقية الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز, السيد شريف زغود و المدير العام لكومينتال الجيري, السيد قادة كروم بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, السيد محمد عرقب و ممثلين عن وزارة الطاقة و شركة سوناطراك و مؤسسة اتصالات الجزائر والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

و تتعلق هذه الاتفاقية بإتاحة شبكة الالياف البصرية الممتدة على طول شبكة توزيع الغاز للشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز قصد مراقبتها عن بعد وهذا لصالح كومينتال الجيري التي هي شركة مختلطة متكونة من فروع مجمعي سونلغاز و سوناطراك و اتصالات الجزائر و الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

و تجدر الاشارة الى ان مفهوم الليف البصري الاسود ينطبق على الجزء غير المستعمل بعد منه.

وتتوفر هذه الشبكة المتكونة من الالياف البصرية التي تضم ليف حديث ذات 24 شعيرة (الاسلاك المكونة لشبكات الليف) على 22 شعيرة اضافيا غير مستعمل علما ان الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز ليست بحاجة سوى لشعيرتين (2) من اجل احتياجاتها الخاصة بمراقبة و تسيير شبكتها لتوزيع الغاز.

وستسمح هذه الاتفاقية التي مدتها 10 سنوات مع امكانية تجديدها لمدة محدودة ب5 سنوات في كل واحدة, بفك العزلة عن المناطق النائية من خلال ضمان خدمة الاتصالات السلكية و اللاسلكية لسكان المناطق الريفية و للسكان غير المتوفرة لهم هذه الخدمة.

واوضح السيد كروم ان "كومينتال الجيري ستستعمل هذا الليف البصري لفائدة اتصالات الجزائر قصد ضمان الاستفادة من خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية ولصالح شبكات المعلومات بسعر معقول".

كما ذكر بان هذا الاتفاق يهدف أيضا الى المساهمة في الاستغلال الأمثل للاستثمارات المحققة من ميزانية الدولة بحيث ان الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز تضع تحت تصرف كومينتال الجيري أزيد من 4.000 كلم من الليف البصري الاسود التي تضمن مهمة مزدوجة.

ومن جهته, اوضح السيد زغود ان كامل شبكة الغاز للشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز قد تم ازدواجها بشبكة الياف بصرية حديثة اي ما يقارب 21.000 كلم.

وأشار الى ان بداية استغلالها قد انطلقت و لكنها لم تعمم بعد و هذا بسبب الحاجة الى مطابقة شبكة توزيع الغاز الذي يعود تاريخها الى سنوات الستينات.

و بالتالي, فان عملية التأهيل هذه ستبدأ خاصة من خلال تطبيق بنود هذه الاتفاقية, مضيفا ان هذا سيترجم باستثمار بما يقارب ستة (6) ملايير دج.

و من جانبه, أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز ان مثل هذه الاتفاقية ستمكن الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز من "تحسين عملها و عصرنة تسييرها".

و حسب الارقام التي قدمت خلال حفل التوقيع, فان الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز انجزت الى غاية نهاية 2017 شبكة غاز عالية الضغط بطول 20.042 كلم و نقلت حجم 34ر36 متر مكعب من الغاز.

و يجدر التذكير ان الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز التي انشئت سنة 2004 بموجب قانون 2002 المتعلق بالكهرباء و بتوزيع الغاز عن طريق الانابيب, تتمثل مهمتها في نقل الغاز الطبيعي الى غاية محطات توليد الكهرباء و للزبائن الصناعيين و للموزعين العموميين.

و أما شركة كومينتال الجيري, فقد باشرت نشاطاتها سنة 2009 من خلال تسويق فائض الطاقة من الالياف البصرية لشبكة سونلغاز (من خلال الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز ) لصالح مؤسسة اتصالات الجزائر عبر شبكة بطول 1240 كلم.