يوسفي يبحث سبل تطوير التعاون والشراكة الصناعية مع السفير الألماني

و خلال هذا اللقاء تطرق الطرفان الى وضع علاقات التعاون بين البلدين التي تعود الى سنوات طويلة خلت و ذلك في مختلف المجالات الصناعية .
و قال ذات المصدر أن حجم الشركات الألمانية الناشطة بالجزائر ينم على قوة و متانة علاقات التعاون و الشراكة بين الجانبين .
و تابع السيد يوسفي يقول أنه و "بفضل التعاون البيني في مجال الصناعات الميكانيكية و صناعة السيارات تمكن هاذين القطاعين من تحقيق وثبة معتبرة " داعيا الى مضاعفة الانتاج في هاذين المجالين الصناعيين لتلبية طلب السوق الداخلي و التصدير نحو الخارج.
كما دعا الوزير الى انشاء مشاريع شراكة جديدة لإنتاج قطع الغيار وكذا تعزيز التعاون الثنائي في مجال المناولة الصناعية.
و اعتبر الوزير أن التعاون الجزائري الألماني يشكل ارضية واعدة للمجمعات و الشركات الألمانية لولوج الاسواق الافريقية .
من جانبه اعرب السفير الالماني عن ارتياحه للمستوى الذي بلغه التعاون بين البلدين, مؤكدا أن استثمارات بلاده كبيرة و مشجعة مذكرا بمشاريع "فولكس فاغن" و "مرسيدس بنز" و "سيمنس" بالجزائر يضيف ذات المصدر.