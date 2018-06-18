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يوسفي يبحث سبل تطوير التعاون والشراكة الصناعية مع السفير الألماني

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 حزيران/يونيو 2018 18:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات

الجزائر - استقبل وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي يوم الاثنين سفير المانيا بالجزائر السيد ميكائيل زيينر حيث بحث معه سبل  تطوير علاقات التعاون و الشراكة بين البلدين خصوصا في المجال الصناعي حسبما  أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء تطرق الطرفان الى وضع علاقات التعاون بين البلدين التي  تعود الى سنوات طويلة خلت و ذلك في مختلف المجالات الصناعية .

و قال ذات المصدر أن حجم الشركات الألمانية الناشطة بالجزائر ينم على قوة و  متانة علاقات التعاون و الشراكة بين الجانبين .

و تابع  السيد يوسفي  يقول أنه و "بفضل التعاون البيني في مجال الصناعات  الميكانيكية و صناعة السيارات تمكن هاذين القطاعين من تحقيق وثبة معتبرة "  داعيا الى مضاعفة الانتاج في هاذين المجالين الصناعيين لتلبية طلب السوق  الداخلي و التصدير نحو الخارج.

كما دعا الوزير الى انشاء مشاريع شراكة جديدة لإنتاج قطع الغيار وكذا تعزيز  التعاون الثنائي في مجال المناولة الصناعية.

و اعتبر الوزير أن التعاون الجزائري الألماني يشكل ارضية واعدة للمجمعات و  الشركات الألمانية لولوج الاسواق الافريقية .

من جانبه اعرب السفير الالماني عن ارتياحه للمستوى الذي بلغه التعاون بين  البلدين,  مؤكدا أن استثمارات بلاده كبيرة و مشجعة مذكرا بمشاريع "فولكس فاغن"  و "مرسيدس بنز" و "سيمنس" بالجزائر يضيف ذات المصدر.

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يوسفي يبحث سبل تطوير التعاون والشراكة الصناعية مع السفير الألماني
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 حزيران/يونيو 2018 18:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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