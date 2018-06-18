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كل شروط تطبيق القانون العضوي لقوانين المالية ستكون متوفرة الى غاية سنة 2023

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 حزيران/يونيو 2018 18:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات

الجزائر- أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن جميع  شروط تطبيق نص القانون العضوي لقوانين الماليةي الذي تم عرضه يوم الاثنين  على مجلس الأمة ستكون متوفرة  في غضون سنة 2023.

و أكد السيد راوية خلال رده على أسئلة و انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص  نص اقانوني خلال جلسة النقاش التي تلت عرض الوزيري أن عصرنة ادارة المالية  واستكمال رقمنة جميع مصالحها اصلاحات جارية بوتيرة جيدة و سيتم استكمالها قبل  سنة 2023 و هي سنة دخول النص الجديد حيز التنفيذ بشكل كامل.

و أكد الوزير من جديد أن نص القانون سيعطي البرلمان صلاحيات أكبر في مجال  الرقابة كما أنه سيدخل تحولات عميقة على تسيير المال العام.

و في الوقت الذي ابتعدت فيه عدة مداخلات عن فحوى النص و انتقلت الى  مناقشة مواضيع عامة تمس الاقتصاد تساءل بعض المتدخلين عن مدى امكانية استيفاء  ادارة المالية لشروط تطبيق هذا النص المعقد.

و دعا عضو المجلس نور الدين بالأطرش (حزب جبهة التحرير الوطني) في هذا  الاطار الى الاسراع في تدارك التأخر المعلوماتي الذي تعرفه الادارات الجزائرية  فيما أبدى عبد القادر مولخلوة (التجمع الوطني الديمقراطي) تخوفه من ان  "يصطدم"تطبيق القانون بتبعات هذا التأخر.

و اعتبر عضو المجلس الهاشمي جيار (معين) أن نجاح تطبيق القانون يظل مرهونا  بمدى نجاعة اداء المسؤولين عنه و بقدرتهم على التمييز بين ما هو جوهري و ما هو  ثانوي على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي.

من جهتها ابدت نوارة سعدية جعفر (معينة) ارتياحها للصلاحيات الواسعة التي  يمنحها نص القانون للبرلمان في مجال الرقابة و متابعة اداء الحكومة.

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كل شروط تطبيق القانون العضوي لقوانين المالية ستكون متوفرة الى غاية سنة 2023
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 حزيران/يونيو 2018 18:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

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