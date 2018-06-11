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الاستراتيجية الوطنية للتصدير: تنصيب فريق عمل للنهوض بالصادرات الفلاحية 

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 حزيران/يونيو 2018 17:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
الاستراتيجية الوطنية للتصدير: تنصيب فريق عمل للنهوض بالصادرات الفلاحية 

الجزائر - نصب وزير التجارة سعيد جلاب اليوم الاثنين بالجزائر فريق عمل مكون من إطارات الوزارة وممثلي القطاعات الوزارية والهيئات  الأخرى مهمته العمل على تحقيق التنمية المستدامة للصادرات الفلاحية، حسبما جاء في بيان لوزارة التجارة .

وحسب نفس المصدر، فقد جاء هذا التنصيب تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها للمشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة  المنعقدة في 23 ابريل الماضي والتي دعا من خلالها السلطات المعنية لإعطاء أهمية بالغة للقطاع الفلاحي ومنتوجاته.

وخلال الاجتماع الذي انتهى بتنصيب فريق العمل هذا، أبرز السيد جلاب ضرورة  تنفيذ التعليمات والتوصيات المندرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير  2019 -2023 والتي تنتهجها الوزارة في اطار برنامج عمل وطني لمرافقة المصدرين  في الشعب الفلاحية وتذليل العقبات التي من شأنها التأثير على النهوض وتطوير  الصادرات خارج المحروقات.

وعرفت المنتوجات الفلاحية خاصة قفزة نوعية من حيث الكم والنوع خلال السنوات الأخيرة مما جعل المنتوج الجزائري يفرض نفسه في العديد من الأسواق العالمية، يضيف البيان.

كما أعطى السيد جلاب تعليمات من أجل العمل والتنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقة كل المشاريع وتشجيع المبادرات المحلية التي تستهدف التنمية المستدامة للصادرات الفلاحية واطلاع المصدرين على متطلبات السوق العالمية من كل النواحي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاستراتيجية الوطنية للتصدير: تنصيب فريق عمل للنهوض بالصادرات الفلاحية 
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 حزيران/يونيو 2018 17:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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