4.8 مليار متر مكعب حجم امتلاء ال 75 سد على مستوى الوطن

البويرة - بلغ حجم مياه ال75 سد عبر ولايات الوطن 4.8 مليار متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر ب 70.10 بالمائة، حسب ما علم اليوم الاثنين من الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.

وأوضح المدير العام لهذه الهيئة ل (وأج)، ارزقي براقي، أن " هذه النسبة هامة جدا و معتبرة بالنسبة للجزائر. الأمطار الأخيرة كانت قوية مما سمح بتجميع مخزون معتبر و كافي إلى غاية نهاية 2019".

وأضاف ذات المتحدث أن "نسبة امتلاء السدود في ارتفاع مقارنة بسنة 2017"، مشيرا إلى أن حجم المخزون كان يقدر ب 52 بالمائة بينما هذه السنة نحن في شهر يونيو فقط و النسبة تقدر ب 70.10 بالمائة".

وبالنسبة لولاية البويرة التي تحصي ثلاثة سدود بلغت نسبة الامتلاء بها 72 بالمائة بحجم يقدر ب 525.35 مليون متر مكعب، حسب التفاصيل التي قدمتها الوكالة التي أوضحت أن نسبة الامتلاء على مستوى سد لكحل بعين بسام تقدر ب 61 بالمائة وتيلسديت بمائة بالمائة في يونيو 2018.

أما فيما يتعلق بثاني اكبر سد في البلاد كدية اسردون بأعالي بلدية معلة الجبلية (غرب البويرة) فتبلغ نسبة امتلاؤه 53.76 بالمائة، وفقا لذات المصدر.