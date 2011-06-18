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4.8 مليار متر مكعب حجم امتلاء ال 75 سد على مستوى الوطن

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 حزيران/يونيو 2018 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
4.8 مليار متر مكعب حجم امتلاء ال 75 سد على مستوى الوطن

البويرة -  بلغ حجم مياه ال75 سد عبر ولايات الوطن 4.8 مليار متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر ب 70.10 بالمائة، حسب ما علم اليوم الاثنين  من الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.

وأوضح المدير العام لهذه الهيئة ل (وأج)، ارزقي براقي، أن " هذه النسبة هامة جدا و معتبرة بالنسبة للجزائر. الأمطار الأخيرة كانت قوية مما سمح بتجميع مخزون معتبر و كافي إلى غاية نهاية 2019".

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وأضاف ذات المتحدث أن "نسبة امتلاء السدود في ارتفاع مقارنة بسنة 2017"، مشيرا إلى أن حجم المخزون كان يقدر ب 52 بالمائة بينما هذه السنة نحن في شهر  يونيو فقط و النسبة تقدر ب 70.10 بالمائة".

وبالنسبة لولاية البويرة التي تحصي ثلاثة سدود بلغت نسبة الامتلاء بها 72 بالمائة بحجم يقدر ب 525.35 مليون متر مكعب، حسب التفاصيل التي قدمتها  الوكالة التي أوضحت أن نسبة الامتلاء على مستوى سد لكحل بعين بسام تقدر ب 61 بالمائة وتيلسديت بمائة بالمائة في يونيو 2018.

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أما فيما يتعلق بثاني اكبر سد في البلاد كدية اسردون بأعالي بلدية معلة الجبلية (غرب البويرة) فتبلغ نسبة امتلاؤه 53.76 بالمائة، وفقا لذات المصدر. 

كلـمات مفتـاحيــة :
4.8 مليار متر مكعب حجم امتلاء ال 75 سد على مستوى الوطن
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 حزيران/يونيو 2018 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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