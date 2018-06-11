حليب الأطفال المستورد الفاسد: مجمع "جيكا" يشرع في عملية حرق الكميات المحجوزة 

الجزائر - بدأت مؤسسة الإسمنت بعين الكبيرة التابعة لمجمع "جيكا" اليوم الإثنين في عملية إتلاف حليب الأطفال المستورد في ديسمبر الفارط والتي ينتجها المجمع الفرنسي لاكتاليس بسبب احتوائها على بكتيريا السالمونيلا، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمجمع "جيكا".

وتم إطلاق هذه العملية التي ستدوم ثلاثة أيام و تخص 714 طنا من حليب الأطفال المستورد بالتعاون مع مديرية البيئة بولاية سطيف وهذا بطلب من شركة استيراد حليب الأطفال سيليا الجزائر.

للتذكير، كانت وزارة التجارة قد قررت في ديسمبر الفارط اتخاذ إجراءات تحفظية ضد بعض أصناف حليب الأطفال التي ينتجها المجمع الفرنسي "لاكتاليس" بسبب اشتباهها في احتوائها على بكتريا السالمونيلا.

وكانت سيليا الجزائر قد قامت باستدعاء سلسلة من منتجات حليب الأطفال المستوردة و المسوقة في الجزائر بعدما تم إطلاق تحذير بخصوصها في فرنسا.

وفيما يخص عملية الإتلاف، قال مجمع "جيكا" أن شركته "تتحمل كامل مسؤوليتها كمؤسسة مواطنة، بما يتماشى مع توجيهات وزارة البيئة والطاقات المتجددة المتعلقة بمعالجة النفايات وحماية البيئة".

وفي سياق حماية البيئة كذلك، قامت المؤسسة أيضا بعمليات إعادة تشجير وتركيب أحدث جيل من المصافي للحد من انبعاث غبار الحرق و النفايات الأخرى.