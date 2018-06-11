و اوضح المدير العام للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة السيد زبير بولقرون خلال لقاء لسلطة ضبط المحروقات المحروقات,أن مشروع القانون التمهيدي الخاص بالطاقة النووية المدنية تمت دراسته على مستوى وزارة الطاقة و يواصل حاليا مسار الموافقة عليه و اعتماده.
مشروع قانون تمهيدي حول الطاقة النووية للاستخدام المدني في طور الاعداد
أدرج يـوم : الإثنين, 11 حزيران/يونيو 2018 13:38 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 1 مرات
الجزائر - يجرى حاليا اعداد مشروع قانون تمهيدي حول الطاقة النووية الموجهة للاستخدام المدني حسبما افاد به يوم الاثنين مدير مركزي بوزارة الطاقة .
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