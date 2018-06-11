مشروع قانون تمهيدي حول الطاقة النووية للاستخدام المدني في طور الاعداد

استغلال اقتصادي للأطفال: تسجيل 3 الى 4 أربعة إخطارات يوميا -

جمعية الشعرى لعلم الفلك ترجح حلول عيد الفطر الجمعة المقبل -

الأول والثاني لعيد الفطر المبارك عطلة مدفوعة الأجر -

توزيع أزيد من 2600 سكن بقسنطينة -

وهران : توزيع 2.045 وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر أربع بلديات -

تيبازة: توزيع قرابة 2000 مقررة إستفادة من سكنات مختلفة الصيغ -

ورشات القضاء على البيوت القصديرية بقسنطينة: برنامج في طور الاستكمال -

طمار يشرف على اطلاق عملية توزيع أزيد من 50 ألف وحدة سكنية عبر الوطن -

تصفيات كأس افريقيا للأمم-2018 (سيدات): الجزائر تتأهل لنهائيات الطبعة ال13 -

العنف ضد المرأة: التكوين من بين أهم الوسائل لضمان استقلالية المرأة -

واردات : استحداث رسم إضافي وقائي مؤقت يهدف لحماية الإنتاج الوطني -

ملف استرجاع جماجم الشهداء من فرنسا في الطريق الصحيح -

نداء إلى التبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم -

عرض مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني -

تساقط الأمطار: تسجيل كميات معتبرة خلال فصل الربيع -

الجزائر ستتجه مستقبلا نحو تصدير الطاقة الكهربائية -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل -

ارتفاع عدد التجار المسخرين للمداومة أيام عيد الفطر -

قطاع السكن يطلق عملية ضخمة لتوزيع السكنات عبر الوطن -