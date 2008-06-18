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مشروع قانون المالية التكميلي 2018 :إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا 

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 حزيران/يونيو 2018 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات

الجزائر - اقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الغاء الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى احكام المادة 61 من قانون  المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18-2 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا.

و في مادته السادسة فان الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة  في المادة المذكورة سابقا تتوقف عن السريان  ابتداء من تاريخ صدور مشروع قانون المالية  التكميلي لسنة 2018 والتي حازت "واج" على نسخة منه.

ويذكر ان هذا الاعفاء كان يهدف الى جعل السيارة المنتجة في الجزائر اكثر  تنافسية من حيث السعر مقارنة بالسيارات المستوردة.

و لكن هذا التدبير في الوقت الراهن فقد جدواه و سبب وجوده لان واردات السيارات تخضع لنظام الرخص التي لم  تمنح في الآونة الاخيرة، كما ان الانتاج  المحلي للسيارات يغطي حاليا معظم الطلب الوطني.

ويذكر ايضا ان هذا الاعفاء تم منحه بعنوان تسويق المنتوج و لا يمثل باي شكل  ن الاشكال امتيازا منح للمستثمر المذكور بحلول التاريخ المحدد في هذه المادة  و لا يطعن الغاء الاعفاء في الامتيازات الممنوحة للمستثمر.

ولن تتأثر ابدا الامتيازات الممنوحة مباشرة للمستثمرين من هذا التدبير لان هذا الاعفاء يشمل المنتوج فقط. 

وحسب المادة 6 من  مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 فان الامتيازات  الاخرى الاضافية المحددة في المادة 18 المذكورة سابقا تبقى سارية المفعول بما  في ذلك الرسم على معاملات السيارات الجديدة.

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مشروع قانون المالية التكميلي 2018 :إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا 
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 حزيران/يونيو 2018 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

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