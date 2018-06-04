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بوعزغي يترأس اجتماع العمل مع مدراء التكوين للقطاع

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 14:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات

 

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد  البحري السيد عبد القادر بوعزغي يوم الأحد اجتماع عمل مع مدراء مختلف معاهد  التكوين والبحث والارشاد التابعة لقطاع الفلاحة والصيد البحري, حسبما افاد به  بيان للوزارة.

وجاء هذا الاجتماع في إطار المبادئ التوجيهية لرئيس الجمهورية, السيد عبد  العزيز بوتفليقة, موجهة إلى المشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة, أين كان قد  دعا السلطات المعنية إلى ايلاء المزيد من الاهتمام للتدريب والإرشاد والبحوث  في هذا القطاع.

وأكد السيد بوعزغي خلال  الاجتماع على الحاجة إلى تقييم معاهد التدريب  والمؤسسات البحثية التي تساهم بشكل أكبر في تطوير القطاع الزراعي.

وحث الوزير المسؤولين التنفيذيين على إعادة تنشيط جهاز التدريب من خلال توفير  الأدوات والوسائل التي تسمح له بالقيام بمهامه.

وطلب الوزير من المسؤولين المعنيين اتخاذ كل الاجراءات التي تسمح لهم بإعطاء  قيمة مضافة في عملية التدريب الموجهة لمهنة الفلاحة.

وتم بهذه المناسبة دعوة مدراء المعاهد الى مراجعة نظام التدريب الحالي من اجل  تحديثه وتكييفه مع احتياجات التنمية الفلاحية.

كما دعا السيد بوعزغي المدراء التنفيذيون إلى تنظيم دورات في مجال هندسة  التدريب والهندسة التعليمية وتجديد التجهيزات وهياكل التدريب ي يضيف البيان.

ومن حيث الارشاد, دعا الوزير إلى تبني اجراءات عملية في الميدان تستهدف بشكل  مباشر الفلاحين بالاعتماد على ارضية محلية  على أساس البرامج المحلية للجنة  دعم المجلس المشترك (COPAC), مشيرا الى أن الإرشاد الفلاحي لم يكن مجرد نهج  عالمي للتواصلي بل كان نهجا تقنيا يربط جميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع على  وجه الخصوص.

كلـمات مفتـاحيــة :
بوعزغي يترأس اجتماع العمل مع مدراء التكوين للقطاع
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 14:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

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