تقديم مع نهاية شهر رمضان ملف للحكومة لإعادة تنظيم أسواق الخضر و الفواكه

البويرة- أعلن اليوم الثلاثاء وزير التجارة ، سعيد جلابي من البويرة أنه يعتزم تقديم مع نهاية شهر رمضان الجاري للحكومة ملفا كاملا لإعادة تنظيم أسواق الخضر و الفواكه قصد حمايتها من ظاهرة المضاربة و ارتفاع الأسعار.

وقال الوزير لدى زيارته للسوق اليومي لمدينة البويرة و كذا مجمع الدواجن في الهاشمية بقدرة انتاج 500.000 بيضة في اليوم (استثمار خاص) "نحن نعمل في شهر رمضان هذا، بحيث سنقوم بإعداد حصيلة تقييمية وهو ملف كامل سوف أعرضه على الحكومة لإعادة تنظيم أسواق الفاكهة والخضر".

ويرتكز هذا المشروع (ملف) على دراسة النقاط الضعيفة في أسواق الفواكه والخضروات الجزائرية، حسبما أوضحه الوزير في تصريح ل/وأج . "إن المضاربة ونقص التنظيم وراء ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات و لهذا السبب قررت أن أذهب نحو إعادة تنظيم الأسواق".

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واعتبر الوزير أن "مشكلتنا هي أنه لدينا أسواق غير منظمة، ولدينا أسواق للبيع بالتجزئة، و لكن ليس لدينا نسيج تجاري. أعتزم تقديم مشروع لتشجيع التوزيع الشامل وإنشاء فضاءات شراء مركزية، لذلك سنعمل على هذا المحور لتنظيم الأسواق".

وبالنسبة للمدن الكبيرة، أشار السيد جلاب إلى أن وزارته ستذهب إلى العمل على نظام تموين "خاص" لتجنب أي مضاربات. "سيتم تحليل هذا العمل وتنفيذه بالتنسيق مع خبراء. لقد استقبلت جمعيات حماية المستهلك والتجار (...). نخطط حتى لإنشاء مستقبلا مجلس تشاور مع جميع الجمعيات التي تهتم بهذا الجانب وأنا سأقدمه قريبا"، كما أضاف.

ووفقاً للوزير، سيتم إعداد المشروع بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين و وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و كذلك مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

بالنسبة لسؤال متعلق بانشغال الخبازين الذين يطالبون بتعديل سعر الخبزة الواحدة أجاب الوزير بأنه يفضل خيار الحوار لإيجاد حلول مرضية لانشغالات الخبازين. وقال في هذا الشأن أن "باب الحوار مفتوح منذ وصولي، وأستقبل جمعيات حماية المستهلك والتجار والخبازين".

وأضاف أنه طلب من مصالحه استقبال الخبازين للنظر في انشغالاتهم التي قال هي "معروفة". "سنعمل معا، لا بديل عن التشاور و الحوار"، كما قال السيد جلاب الذي قام بتفقد أيضا مسلخ في بلدية بشلول.

وبعين المكان و لدى عقده لندوة صحفية جدد الوزير رغبته في العمل من أجل إنجاز مسلخ صناعي. "ستسمح لنا هذه المسالخ الصناعية باستيراد مباشر للماشية وليس قطع اللحوم، والتي من شأنها خلق فرص عمل و لن تكلفنا الكثير".

واختتم وزير التجارة زيارته بعقد لقاء مع المديرين التنفيذيين للقطاع المحلي حيث حث على تدعيم مراقبة الممارسات التجارية والسهر على ضمان صحة المستهلك خاصة في شهر رمضان.