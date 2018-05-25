التوقيع على مذكرة تعاون لتطبيق البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية في ميدان الأشغال العمومية و النقل

الجزائر - تم التوقيع يوم الخميس بالجزائر العاصمة على مذكرة تعاون لتطبيق البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية في ميدان الأشغال العمومية و النقل من طرف وزير الطاقة مصطفى قيطوني و وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان.

و ترتقب مذكرة التعاون هاته دعم من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة بنحو 50 بالمائة من الثمن الكلي لتغيير نوع الطاقة لصالح سائقي سيارات الأجرة و كذا نشر استعمال غاز البترول المميع-وقود و الغاز الطبيعي المضغوط.

و تم تحديد هدف تحويل 50.000 من سيارات الأجرة نحو الغاز المميع خلال سنة 2018.

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و بموجب هذه المذكرة سيبحث الطرفان عن الطرق و السبل لانخراط أمثل لمتعاملي وسائل النقل العامة و كذا أصحاب السيارات في البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية من بينها فرصة توسيع حقل تنفيذ الاعانة التي يمنحها الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و اقتراح مبادرات و أعمال تطبيقية أخرى لأجل تنفيذها.

و لضمان تطبيق و متابعة التعاون بين القطاعين, سيتم إنشاء لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارتين.

و لدى تدخله أشار السيد زعلان الى أن التوقيع على هذه المذكرة سيسمح بتجسيد جزء أكبر من الأهداف المحددة في اطار البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية .

و من بين الاهداف ذكر الوزير تقليص بنسبة 90 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي الكلي أي ما يعادل اقتصاد 63 مليون مليون طن مكافئ بترول ( 40 مليار دولار أمريكي).

و ستسمح هذه العملية بحسب الوزير بتعميم استعمال الغاز المميع الى أكثر من مليون سيارة و أكثر من 20.000 حافلة دون نسيان استحداث 180.000 منصب عمل.

و في اشارته الى ان تحويل 50.000 من سيارات الأجرة نحو الغاز المميع خلال سنة 2018 يعد خطوة اولى في اطار البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية أبرز الوزير أنه سيتم تعميم هذه العملية بشكل تدريجي لتشمل مختلف وسائل النقل الجماعي.

و بالنسبة للوزير ستسمح أيضا هذه المذكرة بوضع الاطار المناسب الذي من شانه تسهيل التعاون المؤسساتي بين الوزارتين في ميادين أخرى.

ولم يتوان السيد زعلان عن الاشارة إلى أن وسائل النقل تعدد من أكثر الملوثات للبيئة في العالم إضافة إلى استهلاكها لكمية كبيرة من الطاقة في حدود 41%.

و اشاد وزير الطاقة من جهته بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية من اجل إنجاح البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية و التي خصصت له غلافا ماليا قدر ب 5ر3 مليار دينار بهدف تزويد ما لا يقل عن 100.000 سيارة بخزانات سيرغاز في غضون 2017 و 2018.

و ذكر السيد قيطوني بأن البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية يهدف إلى تزويد 500.000 سيارة بخزانات سيرغاز مع أفق سنة 2021 و أكثر من 1 مليون سيارة في أفق 2030 إضافة إلى اقتناء 11.000 حافلة و 11.000 سيارة تسير بالغاز الطبيعي المضغوط.

و اشار وزير الطاقة إلى أنه في سنة 2017 بلغ عدد السيارات المحولة إلى السيرغاز 60.000 وحدة.

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و في سياق متصل, صرح المدير العام للوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة, محمد صالح بوزريبة انه لحد الآن تم فتح 150 مركز تحويل و 3 مراكز تكوين دون ان ننسى انه 44 ولاية على الأقل تتوفر على مختص في تركيب خزانات السيرغاز.

من جهته أوضح المدير العام للنقل, مراد خوخي أنه و بغية احصاء حضيرة سيارات الأجرة أطلقت وزارة الأشغال العمومية و النقل تحقيقا ميدانيا من خلال مديريات النقل الولائية بالتنسيق مع نقابات سائقي سيارات الأجرة,مضيفا أن هذا التحقيق يهدف إلى تصنيف سيارات الاجرة حسب نوع الوقود (بنزين, مازوت, سيرغاز) و كذا معرفة عدد السيارات التي يجب تزويدها بخزانات سيرغاز في كل ولاية.

و أضاف السيد خوخي أن عدد سيارات الأجرة الجماعية و الحضرية بلغ 15.687 بينما بلغ عدد سيارات الأجرة ما بين المناطق الحضرية 20.462 و ما بين الولايات 14.869.