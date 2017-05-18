أسعار المواد الغذائية منخفضة بـ 20 إلى 30 بالمائة في الأسواق الجوارية

الجزائر- أكد وزير التجارة السيد سعيد جلاب اليوم الخميس بالجزائر أن أسعار المواد الغذائية و الخضر و الفواكه منخفضة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % في الأسواق الجوارية مقارنة بأسعار الأسواق العادية مشيرا أنها ستشهد تراجعا متواصلا بعد ثلاثة إلى أربعة أيام الأولى من شهر رمضان.

و على هامش افتتاحه لسوق التضامن الجواري المتواجد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين رفقة وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و والي الجزائر عبد القادر زوخ و رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على حداد ، أكد السيد جلاب أن المواد الغذائية متوفرة و بشكل متنوع و بأسعار في متناول الجميع بانخفاض يتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمئة مقارنة بالأسواق العادية.

و أشار الوزير إلى أن أسعار الخضر لم تعرف تزايدا ماعدا الطماطم و الكوسة التي شهدت ارتفاعا خلال اليوم الأول من رمضان، مشيرا أنها ستشهد انخفاضا خلال الأيام القليلة المقبلة داعيا المواطنين لاقتناء منتجاتهم الاستهلاكية بكل عقلانية خصوصا خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل.

كما تابع السيد جلاب يقول انه تم فتح 159 سوقا تضامنيا جواريا على المستوى الوطني و فتح 9 أسواق جوارية على مستوى ولاية الجزائر معبرا عن ارتياحه لتوفر المواد الاستهلاكية و بأسعار معقولة و في متناول المواطنين.

إلى جانب الهدف الرئيسي لهذه الأسواق التضامنية و المتمثل في توفير منتجات بأسعار منخفضة كونها تسوق من المصنع إلى المستهلك مباشرة -يضيف الوزير -تساهم أيضا في الترويج و التعريف بالمنتجات المحلية التي تضاهي في جودتها تلك المستوردة.

أما بخصوص تعليمة إشهار الأسعار الكترونيا خاصة بأسواق الجملة أشار الوزير في هذا الصدد انها ستطبق على الأسواق العصرية و ليس على الاسواق التقليدية.

كما أوضح السيد جلاب انه سيتم العمل بعد انقضاء شهر رمضان على دراسة إمكانية تعميم الأسواق التضامنية الجوارية بصفة دائمة عبر التراب الوطني.

و قام الوزير بزيارة جناح المخصص للسيارات التي يتم تركيبها بالجزائر و استعلم عن الأسعار و آجال التسليم و قروض الاستهلاك.

و لدى تفقده لجناح عرض منتجات الألبان و مشتقات الحليب أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزقي على انه لن تكون هناك أزمة حليب خلال شهر رمضان مشيرا انه تم العمل بكل جدية فيما يخص إنتاج و توزيع مادة الحليب لضمان وفرته بكميات كافية.

يذكر ان الحكومة قررت رفع قدرات الإنتاج بحجم إضافي قدره 50 مليون لتر من مادة الحليب عبر الوطن خلال شهر رمضان لتزويد المواطنين بكميات كافية من هذه المادة الحيوية.

وكان الوزير قد ذكر بأن دائرته الوزارية عمدت إلى اقرار خارطة طريق للمنتوج من أجل تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة من خلال التركيز على عنصري إنتاج الحليب وتوزيعه ( تحديد مسار المنتوج).

و أوضح أيضا خلال توقفه عند جناح شركات عرض منتجات الزيتون و مختلف المصبرات انه و منذ حوالي أربعة أشهر لم تعد الجزائر تستورد مادة الزيتون، مؤكدا أننا نستهلك 100 بالمئة المنتوج الوطني من هذه المادة .

و اكد من جهة اخرى و خلال زيارته لأجنحة اللحوم الحمراء و البيضاء المعروضة في هذا السوق ان اسعار لحوم البقر المستوردة تباع بأقل سعر.

كما شرع وزير التجارة برفقة وزير الفلاحة بزيارة السوق التقليدي "علي ملاح" بساحة أول ماي و السوق الجواري بسيدي يحيى لتفقد الأسعار و دعوة المواطنين إلى ضرورة الاقتناء العقلاني للخضر و الفواكه و باقي المواد الاستهلاكية خاصة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.