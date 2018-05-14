مشروع القانون العضوي لقوانين المالية: فعالية النص مرهون بمدى تحضير الأرضية اللازمة    

الجزائر - أكد رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن فعالية مشروع القانون العضوي لقوانين المالية الذي يجري حاليا دراسته على مستوى لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، مرتبطة بمدى تحضير الأرضية اللازمة لتجسيده.

وأوضح السيد بن معروفي خلال عرض قدمه أمام اللجنة بحضور رئيسها توفيق طورش تلته جلسة نقاشي أن هذه الأرضية تعتمد على تأهيل و تكوين المنظومة البشرية لوزارة المالية و الوزارات الأخرى و تكوين مصالح محاسبية متخصصة في المحاسبة التجارية و المحاسبة التحليلية بكل ادارة و مؤسسة عمومية الى جانب اتمام عملية تحديث و رقمنة المنظومة المالية.

وقال السيد بن معروف بهذا الخصوص :" انه عمل ثقيل جدا يتطلب الكثير من الوقت".

وفي تفصيله لملاحظات و اقتراحات مجلس المحاسبة بخصوص هذا النص الهام، الذي يعد ثاني أهم قانون بعد الدستوري لفت السيد بن معروف الانتباه الى أن مشروع القانون لم يتطرق الى "مؤشرات النجاعة" في الاداء رغم ان تقييم الهيئات الرقابية في اطار مساعي الحكومة المعلن عنها ينبني على أساس تحقيق مؤشرات الاداء و ليس على مدى صرف الاعتمادات.

كما أن مشروع القانون لم ينصي حسبهي على ادراج برنامج سنوي للنجاعة و لم يحدد أصلا مفاهيم المهمة و البرنامج و النشاط و الفروق الموجودة بينها.

و أوضح قائلا " فكرة اعتماد ميزانية على أساس الأهداف معناها ان الاعتمادات لا توزع حسب الوزارات و لكن على أساس مهام محددة تشكل خيارات و أهداف استراتيجية للدولة" على غرار تعزيز الانتاج الفلاحي و تحقيق الامن الغذائي مثلا.

وأضاف :" اذا حافظنا على ميزانية على أساس الوزارات فلا يمكن ان نراقب مدى تحقيق الأهداف لان الرقابة الناجعة لتسيير المال العام لا بد ان تركز على مدى تجسيد أهداف السياسات العمومية و ليس مدى تجسيد البرامج".

و لاحظ بهذا الخصوص أن مشروع النص لا يتطرق للسياسات العمومية بل يركز على البرامج و على الوزارات تماما كما في قانون 84-17 . و تابع قائلا: "اذا لم تكن لدينا اعتمادات موزعة على اساس المهام و ليس البرامج فلا يمكن القول ان مشروع القانون جاء بتغيير جذري".

= ضرورة منح الحرية للمسير العمومي في استعمال الاعتمادات==

من جهة أخرى، اعتبر السيد بن معروف أن فعالية مثل هذا النص تبقى مرهونة بإعطاء الحرية والاستقلالية للمسيرين العموميين في التسيير و استعمال الاعتمادات المالية.

وقال ان الهدف المفترض من قانون كهذا هو التسيير الناجع للمال العام و ذلك من خلال اعتبار تسيير المال العام يخضع لنفس القوانين التي تسير المال الخاص و ان الدولة تسير ميزانيتها على أساس قواعد النجاعة . لكن الوصول الى هذا النوع من التسيير يقتضي /يضيف السيد بن معروف/ منح الحرية و المسؤولية للمسير العام للتصرف في الاعتمادات.

بالمقابل فان مشروع القانون "لم يتطرق إلى حرية المبادرة للمسير العام في التسيير و لا في صرف الاعتمادات ما يعني ان المسيرين العموميين يبقون مقيدين ويعانون من النمط القديم لتسيير الاعتمادات مع كل ثقله و عراقيله"|، حسبه.

و ناشد البرلمانيين في هذا السياق الى التفكير في كيفية تكريس حرية المبادرة للمسيرين العموميين و تكريس مسؤوليتهم أيضا عن طريق تطبيق عقود النجاعة.

و بخصوص بعض الجوانب التقنية للنص أكد رئيس هذه الهيئة الرقابية للمال العام على ضرورة توضيح محتوى الاعباء غير المتوقعة و النفقات غير المنصوص عليها في الميزانية توضيحا دقيقا. كما أكد على أهمية توضيح الأسس التي تم على أساسها اعداد توقعات الميزانية على المدى المتوسط

وخلال النقاش أجمع أعضاء اللجنة على أن مشروع القانون يتطلب تعديلات عديدة لإزالة "الغموض" و "التناقض" الذي يكتسي بعض بنوده.

وسيتم مناقشة مشروع القانون في جلسات علنية بالمجلس الشعبي الوطني يومي 23 و 24 مايو الجاري ليتم التصويت على النص يوم 4 جوان القادم .