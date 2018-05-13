التجار المتوقفون عن النشاط يومي العيد مجبرون على فتح محلاتهم ثالث يوم

الجزائر- أكد وزير التجارة السيد سعيد جلاب يوم الأحد على هامش جلسة المصادقة على مشروعي القانون المتعلقين بحماية المستهلك و قمع الغش و شروط ممارسة الأنشطة التجارية بمجلس الأمة بان التجار الذين اعتادوا غلق محلاتهم يومي العيد سيكونون مجبرون على فتحها ثالث يوم لضمان تموين المواطنين بالمواد الاستهلاكية.

و أشار السيد جلاب بان هذا الإجراء سيتم تطبيقه بعد انقضاء الشهر الفضيل من أجل أن يتمكن المواطنين باقتناء مستلزماتهم من المنتجات و مختلف الخدمات بكل أريحية .

و بخصوص القانونين المتعلقين بحماية المستهلك و قمع الغش و شروط ممارسة الأنشطة التجارية أكد الوزير بأن هذين الأخيرين يهدفان لإعطاء المزيد من الحماية للمستهلك و ضمان شفافية معاملاته التجارية.

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و واصل السيد جلاب يقول بان التعديلات التي تضمنها نص القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ترمي لإعطاء حماية اكبر للمستهلك و ضمان حقوقه و سلامته الصحية من خلال محاربة المنتوجات المقلدة .

أما فيما يخص القانون الثاني المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والذي تضمن إدخال بوابة الكترونية، أوضح الوزير بأنه وبفضل هذه الآلية سيتمكن المتعامل التجاري أو أي شخص يرغب في الحصول على سجل تجاري بان يحوز عليه في غضون ساعتين أو اقل دون طلب ترخيص مسبق من الجهات المعنية.

و تابع الوزير يقول"بان طالب السجل التجاري بإمكانه الحصول عليه بدون طلب اي ترخيص مسبق ، موضحا بان هذه العملية قد تم الشروع فيها و تتواصل بشكل منظم .

و خلص الوزير إلى القول أن " كل هذه التسهيلات التي تضمنها القانون في صيغته المعدلة تهدف لتحسين مناخ الأعمال و دفع الاستثمار في الجزائر".