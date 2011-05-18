طاقة:مشروع إنتاج 4000 ميغاواط من المصادر المتجددة سينجز بتجهيزات محلية

الجزائر- أشار وزير الطاقة، مصطفى قيطوني يوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى أن المشروع الضخم لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بطاقة 4.000 ميغاواط سينجز بوسائل و تجهيزات محلية.

و أكد السيد قيطوني على هامش ملتقى حول تشجيع صناعة العتاد الخاص بالكهرباء و الغاز بالجزائر قائلا "لقد قررنا أن ننشئ محطة لتوليد 4000 ميغاواط كهرباء من مصادر متجددة بقيمة 8 ملايير دولار بإمكانياتنا المحلية و ليس بتجهيزات مستوردة"، مضيفا أن الجزائر اليوم عازمة على إنشاء صناعة في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة.

و أوضح في هذا الشأن أن الانتاج الوطني لألواح الطاقة الشمسية قد استقر في نهاية 2017 بين 100 و 150 ميغاواط، متابعا بالقول أن الجزائر ستستمر بصناعة تجهيزاتها خاصة ان أكثر من 160 ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة ستدخل الاسواق "قريبا".

و صرح الوزير في هذا السياق "قريبا سنضع في السوق 160 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة في إطار برنامج سونلغاز لتخفيف الضغط على محطات الجنوب و خفض استهلاك المازوت بينما ستباع 100 إلى 120 ميغاواط في المزاد العلني ليستفيد منها المستثمرون الخواص".

و في سياق آخر، أشار السيد قيطوني إلى أن استغلال الغاز الصخري لا يزال محل دراسة"، مؤكدا ان الجزائر التي تدرس إمكانيات استغلاله على غرار العديد من البلدان، تملك ثالث اكبر مخزون في العالم من حيث هذا المورد.

و أوضح في هذا الشأن قائلا أن الجزائر بصدد جمع كل المعلومات المتعلقة بحقول الغاز الصخري و استغلاله قبل أن تقرر الخوض في هذا المجال.

و طمأن الوزير قائلا "نحن ندرس بعمق كل المسائل المتعلقة بمشروع استغلال الغاز الصخري لا سيما فيما يخص شروط تطوير هذا المورد و التكنولوجيات المستخدمة في استغلاله إضافة إلى فعاليته الاقتصادية و حماية البيئة و الموارد المائية و السكان".