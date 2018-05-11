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توجه مجمع جيكا نحو الأسواق الخارجية ثمرة السياسة الوطنية في مجال الاستثمار

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيار 2018 14:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات

جيجل- يعد توجه المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر(جيكا)  نحو الأسواق الخارجية من خلال أولى عمليات التصدير "ثمرة السياسة الوطنية في مجال الاستثمار في هذا النشاط"، حسب ما أعرب عنه اليوم الخميس بجيجل الأمين العام لوزارة الصناعة و المناجم خير الدين مجوبي،

و أوضح السيد مجوبي على هامش عملية تصدير لإسمنت جيكا انطلاقا من ميناء جن جن بان "التطور الحاصل في إنتاج الإسمنت من طرف مجمع (جيكا) و تلبية الطلبات على هذه المادة الإستراتيجية و البحث عن أسواق دولية هو نتاج لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بسياسة الاستثمار في هذا القطاع،"

و بعد أن أكد بأن المزايا الممنوحة للمستثمرين في هذا المجال الصناعي قد مكنت من" إقلاع  إنتاج الإسمنت في الجزائر" ذكر نفس المسؤول بأن الجزائر كانت تستورد الإسمنت بقيمة 500 مليون دولار سنويا.

و بعد أن أشاد بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بهذه العملية (جمارك و نقل وأشغال عمومية على الخصوص) أشار الأمين العام لوزارة الصناعة و المناجم إلى  المجهودات المبذولة لتحسين اللوجيستيك و شبكة المناجمت "الضرورية" لإنجاح هذا النوع من العمليات موضحا بأن 200 ألف طن من الإسمنت سيتم تصديرها تدريجيا برسم هذه العملية أي بما يعادل أزيد من 7 آلاف طن يوميا.

من جهته أكد المدير العام للمؤسسة المينائية جن جن عبد السلام بوعاب بأن ميناء جن جن "سخر كل الوسائل الضرورية التي تسمح بإنجاح عملية التصدير و ترقية المبادلات التجارية انطلاقا من هذا الميناء من بينها إقامة رواق أخضر بالتعاون مع مصالح الجمارك".

و من أجل مرافقة المستثمرين خصص ميناء جن جن مساحة تقدر ب20 ألف متر مربع موجهة لتخزين البضاعة و مستودع ب 6 آلاف متر مربع حسب ما أوضحه نفس المسؤول الذي أشار إلى تقليص 50 بالمائة من قيمة نقل البضائع و الرفع و تخفيضات بـ75 بالمائة من تكاليف المصالح الملاحية (قيادة و جر و غيرهما).

للتذكير فقد سجل مجمع جيكا عام 2017 إنتاجا قياسيا من الإسمنت بحوالي 14 مليون طن مقابل 12 ،6 مليون طن عام 2016،            و من خلال مصانعه الـ12 للإسمنت يطمح مجمع جيكا إلى إنتاج20  مليون طن من الإسمنت في آفاق 2020 .

للتذكير كذلك فقد استلم مجمع جيكا مشروعين لمصنعين للإسمنت بكل من بشار و أم البواقي و كذا توسعة قدرات الإنتاج لمصنعي الإسمنت لكل من الشلف و زهانة،

توجه مجمع جيكا نحو الأسواق الخارجية ثمرة السياسة الوطنية في مجال الاستثمار
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيار 2018 14:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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