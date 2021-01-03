" مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير لعنابة: تتويج الفيلم البرازيلي "كاستيغو " بذهبية طبعة ديسمبر

عنابة- توج الفيلم القصير " كاستيغو" للمخرج البرازيلى لاغو كيلين بجائزة البوابة الذهبية للمهرجان الافتراضي للفيلم الدولي القصير لعنابة (دورة ديسمبر 2020)، حسب ما علم يوم الأحد من من المكلف بالاتصال لذات المهرجان، سليمان فارس .

وعادت البوابة الفضية لهذه الطبعة من المهرجان الافتراضي للفيلم الدولي القصير للفيلم الجزائري القصير " سطورة " للمخرج عبد الله عقون فيما تقاسم الجائزة البرونزية لهذه الطبعة ثلاثة أفلام قصيرة اثنين منهم من البرازيل و

هما "أمبرتو" للمخرجين ماريا كوستا و رافيال لوبو و "اينيوار" للمخرج ريكسبو كوسلو بورزاس والثالث إنجليزس بعنوان " كايلا " للمخرج، جون دوير.

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و خص بتنويه لجنة التحكيم الفليمان القصيران " الخطيئة " لمي الزغول من الأردن و " سينما ازادي " لمهدي طرفي من إيران، وفقا لما أفاد به المكلف بالاتصال لهذا المهرجان الذي صرح أن جائزة أحسن دور رجالي عادت للفيلم البرازيلي " كاستيغو" فيما كانت جائزة أحسن دور نسائي من نصيب الفيلم الجزائري " سطورة " .

و نال جائزة الجمهور الكبرى لهذه الطبعة الفيلم الجزائري "حياة في لوحة" لمخرجه، إسلام منفوس، استنادا لما ذكره، سليمان فارس الذي أشار إلى أن طبعة ديسمبر 2020 شهدت مشاركة 56 فليما قصيرا يمثلون 17 دولة.