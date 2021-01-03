تلمسان : تنظيم الطبعة الثانية للصالون الوطني الافتراضي للفنون الإسلامية

تلمسان - تقام الطبعة الثانية للصالون الوطني الافتراضي للفنون الإسلامية بمبادرة لمركز الفنون والمعارض لولاية تلمسان, حسبما علم يوم الأحد لدى المنظمين.

وتعرف هذه الطبعة المنظمة بالتنسيق مع الجمعية الثقافية "الرقيم " لولاية المدية إلى غاية 9 يناير الجاري مشاركة 26 فنانا من 14 ولاية بلوحات فنية تشكيلية تم فيها توظيف الخط العربي, حسبما أفاد به ل/وأج مدير المركز المذكور بودفلة أمين.

ويتضمن هذا الصالون الافتراضي عرض 47 لوحة فنية تشكيلية تم انتقائها من بين 150 لوحة من طرف لجنة مكونة من أعضاء الجمعية الثقافية "الرقيم" لولاية المدية المتخصصة في كتابة وتلقين الخط العربي منذ 16 سنة, حيث حازت على جوائز وطنية ودولية في مهرجانات الخط العربي, وفق ذات المصدر.

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كما برمج على هامش هذه التظاهرة تنظيم ورشات ومحاضرات افتراضية حول تقنيات كتابة وتوظيف الخط العربي في الفن التشكيلي وتاريخ وتطور الخط العربي عبر العصور ينشطها أعضاء من الجمعية المذكورة.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تكوين الفنانين الهواة في مجال توظيف الخط العربي في الفن التشكيلي من خلال الورشات وتثمين هذا التراث.

للتذكير فإن الطبعة الأولى لهذا الصالون خصصت لفن المنمنمات بالتنسيق مع متحف المنمنمات والخط الإسلامي والزخرفة بالجزائر العاصمة, فيما ستخصص الطبعة الثالثة لفن الزخرفة, كما أشير إليه.