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وزير الإتصال يشيد بالرصيد الأدبي "الكبير" للراحل مرزاق بقطاش

  أدرج يـوم : الأحد, 03 كانون2/يناير 2021 15:49     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
وزير الإتصال يشيد بالرصيد الأدبي &quot;الكبير&quot; للراحل مرزاق بقطاش

الجزائر- أشاد وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر بالرصيد الأدبي "الكبير" للراحل مرزاق بقطاش من روايات وقصص قصيرة صادرة بالعربية والفرنسية.

كما أشاد الوزير في برقية تعزية لعائلة الفقيد و الاسرة الاعلامية بمشواره الإعلامي الطويل والحافل الذي استهله في 1962 ومساهماته في عدد من الصحف والجرائد الناطقة بالعربية والفرنسية وكذا عمله بوكالة الأنباء الجزائرية.

كما عاد الوزير إلى عضوية الراحل في عدد من الهيئات الحكومية كالمجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الأعلى للتربية بالإضافة لكونه ممثلا للصحافة المكتوبة وعضوا بالمجلس الاستشاري الوطني الذي أسسه الرئيس السابق محمد بوضياف في 1992.

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ولمرزاق بقطاش الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر ناهز ال75 سنة بعد صراع مع المرض عدة مؤلفات و روايات باللغتين العربية و الفرنسية و من بينها " طيور الظهيرة" و"رقصة في الهواء الطلق" و "جراد البحر" و بقايا قرصان".

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وزير الإتصال يشيد بالرصيد الأدبي "الكبير" للراحل مرزاق بقطاش
  أدرج يـوم : الأحد, 03 كانون2/يناير 2021 15:49     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك
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