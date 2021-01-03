وزير الإتصال يشيد بالرصيد الأدبي "الكبير" للراحل مرزاق بقطاش

كما أشاد الوزير في برقية تعزية لعائلة الفقيد و الاسرة الاعلامية بمشواره الإعلامي الطويل والحافل الذي استهله في 1962 ومساهماته في عدد من الصحف والجرائد الناطقة بالعربية والفرنسية وكذا عمله بوكالة الأنباء الجزائرية.

كما عاد الوزير إلى عضوية الراحل في عدد من الهيئات الحكومية كالمجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الأعلى للتربية بالإضافة لكونه ممثلا للصحافة المكتوبة وعضوا بالمجلس الاستشاري الوطني الذي أسسه الرئيس السابق محمد بوضياف في 1992.

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ولمرزاق بقطاش الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر ناهز ال75 سنة بعد صراع مع المرض عدة مؤلفات و روايات باللغتين العربية و الفرنسية و من بينها " طيور الظهيرة" و"رقصة في الهواء الطلق" و "جراد البحر" و بقايا قرصان".