الشاعر قدور فراح في ذمة الله

الجزائر - توفي الشاعر و كاتب الكلمات قدور فراح صاحب رائعة "يا الشمعة" للفنان الراحل كمال مسعودي الجمعة بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 59 سنة اثر سكتة قلبية, حسبما علم لدى أقاربه.

و كان للشاعر قدور فراح الذي عرف بتواضعه و بعمق العبارات التي ينتقيها في قصائده تجارب مع الكثير من الأسماء اللامعة في المجال الفني على غرار فلة عبابسة و راضية منال و كمال القبي (نجل عبد الرحمان قبي) و نعيمة الجزائرية.

للاشارة فان للراحل العديد من الأعمال المشتركة مع صديق طفولته كمال مسعودي, على غرار أغنية "أنا ونتي ياقيطارة" التي اشتركا في كتابة كلماتها.

وعرف عن قدور فراح تأثره الكبير بمحمد الباجي (1933-2003) الذي كان يحب رفقته.

وسبق لقدور فراح التأكيد في أحد اللقاءات أنه يستمد الهامه من "الشارع من حديث الناس" و هو يحصي في رصيده أغاني في مختلف الطبوع سيما الشعبي و الحوزي.

و سيوارى جثمان الفقيد الثرى ظهيرة اليوم السبت بمقبرة بني مسوس بالجزائر العاصمة.