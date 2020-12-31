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مسابقة أحسن فيديو توعوي حول كورونا بسطيف: تتويج "البيت الأبيض" لحمزة غانم من المسيلة

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 17:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرات
مسابقة أحسن فيديو توعوي حول كورونا بسطيف: تتويج &quot;البيت الأبيض&quot; لحمزة غانم من المسيلة

سطيف - توج العمل الفني التحسيسي المعنون "البيت الأبيض" لصاحبه حمزة غانم من ولاية المسيلة بالجائزة الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن فيديو توعوي للشباب حول الوقاية من فيروس كورونا، التي اختتمت فعالياتها اليوم الخميس بسطيف.

ونال المرتبة الثانية فيديو "شكرا 2020" لخليل قادري من سطيف متبوعا ب"لنعش معا كإخوة أو نمت معا كالأغبياء" لعبد الإله بزع المنحدر من نفس الولاية في المرتبة الثالثة، فيما عادت المرتبة الرابعة الخاصة بلجنة التحكيم لفيديو "بابا و الكورونا" لسيف الإسلام دغداق من ولاية قسنطينة .

وعلى هامش حفل توزيع جوائز هذه المسابقة الوطنية المفتوحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة، صرح عادل بورقازن، رئيس جمعية "إنصاف المحلية" المبادرة لهذه المسابقة، لوأج، بأن هذه التظاهرة الوطنية التوعوية جاءت بالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب و بإشراف من مديرية الشباب و الرياضة لولاية سطيف و قد شهدت 27 مشاركا من عديد ولايات الوطن.

وأضاف بأنه تم استقبال الأعمال المشاركة خلال الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر و 15 ديسمبر الجاري في شكل فيديو مصور لا تتجاوز مدته الزمنية 3 دقائق، مفيدا بأنه تم نشر الأعمال العشرة المتأهلة للدور النهائي على اليوتيوب الخاص بجمعية إنصاف لولاية سطيف.

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واستنادا لذات المصدر فقد تكفلت لجنة تحكيم متكونة من أساتذة و مختصين في مجال السمعي البصري و السينمائي بتقييم الأعمال المشاركة.

و يندرج هذا النشاط، حسب رئيس جمعية إنصاف صاحبة المبادرة في إطار "خدمة المجتمع بغية إيصال رسالة إيجابية و تعبئة المجتمع و توعيته بشأن مكافحة انتشار وباء كورونا و مرافقة الشباب الهاوي للإبداع و تقوية قدراته في المجال السنيمائي و المشاركة الفاعلة في الحياة العامة ".

للإشارة فإن الفيديو المتوج بهذه الجائزة الوطنية مدته 3 دقائق و يصور عديد المشاهد المؤثرة حول جائحة كورونا على غرار صورة لمسجد خال من المصلين و مشاهد أخرى تحسيسية حول كيفية المحافظة على الروح البشرية و ذلك على وقع موسيقى أنشودة "من أجلك عشنا يا وطني".

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مسابقة أحسن فيديو توعوي حول كورونا بسطيف: تتويج "البيت الأبيض" لحمزة غانم من المسيلة
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 17:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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