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الجلفة: إنطلاق الطبعة الخامسة لمهرجان الموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 19:20     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرات
الجلفة: إنطلاق الطبعة الخامسة لمهرجان الموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي

الجلفة - إنطلقت يوم الثلاثاء بالمسرح الجهوي أحمد "بن بوزيد" بولاية الجلفة، فعاليات الطبعة الخامسة من المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي.

وأشرف والي الولاية، جيلالي دومي، على مراسم إفتتاح هذه التظاهرة التي تنظم فعالياتها بشكل إفتراضي (بدون جمهور) في إطار الإلتزام بالتدابير الإحترازية من وباء كوفيد-19.

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وحسب محافظ المهرجان جيلالي حرفوش، فقد "أريد بهذه الفعاليات تنشيط الفعل الثقافي والابتعاد عن القطيعة التي تسببت فيها جائحة كورونا و ما نجم عنها من ركود للمشهد الثقافي المحلي".

وأضاف السيد جيلالي بأن هذا المشهد الثقافي الذي يعول على نجاحه كثيرا، يرمي للوقوف إلى جانب الفنانين الذين عانوا طيلة فترة الحجر الصحي من توقف عن النشاط أثقل كاهلهم.

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ويشارك في التظاهرة التي ستنشط على مدار ثلاثة أيام كاملة ، جمعيات مختصة في اللباس النايلي النسائي والرجال وكذا فرقتين فلكلوريتين، في الوقت الذي سيساهم في إحياء الحفلات التي ستبث على صفحات الشبكة العنكوبتية وتتناقلها وسائل إعلام مرئية ،زهاء 41 فنان و22 موسيقي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 19:52
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الجلفة: إنطلاق الطبعة الخامسة لمهرجان الموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 19:20     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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