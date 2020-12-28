اتفاقية -إطار بين المسرح الوطني الجزائري والمعهد العالي لحرف العرض والسمعي البصري

وتتضمن اساسا هذه الاتفاقية التي وقعها بفضاء محمد بن قطاف المدير العام للمسرح الوطني محي الدين باشطرزي محمد يحياوي ومدير المعهد العالي لحرف العرض و السمعي البصري محمد بوكراس مختلف النقاط المتعلقة بالتكوين واعداد تظاهرات مشتركة وانشاء مخبر تجارب و ابحاث مسرحية جديدة.
ومن بين المسائل الاخرى التي تضمنتها الاتفاقية تنظيم المسرح الوطني لتكوين تطبيقي لطلبة المعهد و تمكينهم من المشاركة في تجارب مع ممارسي المسرح و ذلك في انتاجات تراعي تخصصاتهم .
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كما ستسمح هذه الاتفاقية لأساتذة وطلبة المعهد من استغلال فضاءات المسرح الوطني لتقديم ابحاثهم و اعمالهم التطبيقية و ايضا حضور كل العروض التي يبرمجها المسرح لوطني و كل المحاضرات وكل النشاطات الفنية و الادبية التي ينظمها المسرح .
واتفق الطرفان على انشاء مهرجان مسرحي بتنظيم مشترك كما سيشتغلان على اعداد ورشة خاصة بمسرح الطفل و العمل سويا في مجالات التكوين و الكتابة والعرض والتنشيط و مسرح العرائس.
وستعمل المؤسستان على انشاء مخبر تجارب و ابحاث جديدة في المسرح تحت اشراف مجلس علمي و فني هدفه ايجاد الفرص للجامعين و المارسين اللذين سيتعاملون سويا مع التحولات المسرحية الجديدة.