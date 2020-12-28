"ليليات رمادة" رواية جديدة لواسيني الأعرج في المكتبات العربية بداية من يناير المقبل

وقال واسيني أن الرواية ستصدر ورقيا بجزأيها "تراتيل ملائكة كوفيلاند" و"رقصة شياطين كوفيلاند" بداية يناير بعد الاكتفاء فقط بنسختها الإلكترونية التي صدرت قبل شهور بسبب جائحة كوفيد-19 وما تسببت فيه من "معضلات حياتية وتجارية"، حيث تلقاها "العديد من النقاد والقراء والكتاب"، وفقا للكاتب.
ولفت الروائي إلى أن الطبعة الجزائرية قد توقفت عن الصدور بعد "فسخ الاتفاق" الذي كان بينه وبين المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، على حد قوله، مضيفا أنه "تلقى وعدا" من دار "الآداب" اللبنانية بإيصال الطبعة البيروتية إلى الجزائر من خلال وكيلها وبسعر "مدروس".
إقرأ أيضا: . واسيني الأعرج والحبيب السايح في القائمة الطويلة لجائزة البوكر
ويعتبر واسيني من الكتاب المعروفين في الجزائر والبلدان العربية حيث نال عدة جوائز وترجمت أعماله لعدد من اللغات ومن عناوين رواياته "حارسة الظلال" و"الأمير".