تصنيف المدينة القديمة لمليانة وقلعة بني راشد بغليزان قطاعان محفوظان

وقامت اللجنة المشكلة من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وبحضور وزيرة الثقافة و الفنون, مليكة بن دودة بتصنيف المدينة القديمة لمليانة وقلعة بني راشد بغليزان قطاعين محفوظين ابتداء من يوم الأحد, حسب ذات البيان.
ودرست اللجنة خلال الاجتماع العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بتصنيف طبانة حلق الواد في بلدية الحراش معلم اثريا.
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وأثنت الوزيرة خلال مداخلتها على الاهتمام الكبير من لدن السلطات المحلية والولائية وكذا نواب الشعب بمدينة مليانة التي ستستفيد من "تكفل تام" للمساعدة على ترميمها.