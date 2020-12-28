تصنيف المدينة القديمة لمليانة وقلعة بني راشد بغليزان قطاعان محفوظان

الجزائر- تم خلال اجتماع اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية , يوم الأحد بالجزائر العاصمة, تصنيف المدينة القديمة لمليانة (عين الدفلى) وقلعة بني راشد (غليزان) قطاعين محفوظين, حسب بيان لوزارة الثقافة والفنون.

وقامت اللجنة المشكلة من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وبحضور وزيرة الثقافة و الفنون, مليكة بن دودة بتصنيف المدينة القديمة لمليانة وقلعة بني راشد بغليزان قطاعين محفوظين ابتداء من يوم الأحد, حسب ذات البيان.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بتصنيف طبانة حلق الواد في بلدية الحراش معلم اثريا.

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