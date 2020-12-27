 المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار تعلن عن صدور ثلاثة مؤلفات

الجزائر - أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار عن صدور ثلاثة مؤلفات جديدة خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم, حسبما علم لدى هذا الناشر.

و يتعلق الأمر بكتاب "الحكم الطويل للداي محمد بن عثمان (1766 -1791)" للصحفي و الكاتب محمد بلحي الذي يعود من خلال كتابه هذا الى تاريخ و تراث هذا الداي غير المعروف و الذي تميزت فترة حكمه على عمالة الجزائر بالسلم و الاستقرار و الرقي.

أما المؤلف الجديد الآخر فيتمثل في "يوميات شابة تعاني من الانفصام" لربيعة دويبي الذي يروي صحيفة شخصية لفتاة اكتشفها والداها بعد وفاتها المأساوية و المبكرة.

أما الصحفي و الروائي مرزاق بقطاش الحائز على الجائزة الأولى أسيا جبار لروايته الصادرة باللغة العربية في 2017 , فقد وقع هو الآخر عن كتابه الأخير بالمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار تحت عنوان " كواترو" .

كما تعتزم ذات المؤسسة خلال هذه الفترة تسويق اعادة اصدار" أرابيسك, تحقيق حول دور الولايات المتحدة في الثورات العربية" للاستاذ الجامعي أحمد بن سعادة.