2020 : إصدارات جديدة رغم تأثيرات جائحة كورونا

الجزائر - تميز عام 2020 بنشر بعض الإصدارات في الأدب والفن والتاريخ والتراث وغيرها على الرغم من جائحة كورونا التي جعلت الكثير من الكتاب يتراجعون عن نشر أعمالهم الجديدة تخوفا من عدم بروزها وفشل تسويقها في ظل إلغاء كل التظاهرات المتعلقة بالكتاب وعلى رأسها صالون الجزائر الدولي للكتاب.

وصدرت في هذا الإطار عدة روايات لكتاب معروفين على غرار العمل الجديد لياسمينة خضرا "ملح كل المنسيات" (القصبة) ورواية "ما رواه الرئيس" (الوطن اليوم) للحبيب السائح وكذا "قيظ صقيعي" (داليمان) لأمين الزاوي.

ونشرت من جهتها دار "خيال" مؤلفات في شتى المجالات بينها المجموعة القصصية "ما لم تقله العلبة السوداء" لزهرة بوسكين والكتاب الأدبي الجامع "ورود البليدة بعبق الحرف" وكذا كتاب الأدب الشعبي "دمنا بارود" للطيب موساوي بالإضافة إلى الدراسة النقدية "تعليمية اللغة العربية والمنظور الحديث" لعبد المجيد سيساني.

وشهد هذا العام أيضا تنظيم العديد من التظاهرات المخلدة لمئوية ميلاد الروائي محمد ديب وقد صدرت في هذا الإطار نسخة محسنة من كتاب "تلمسان أو أماكن الكتابة" لهذا الروائي وهو كتاب مصور ذو جودة عالية تم نشره في طبعة مشتركة بين منشورات "البرزخ" ودار نشر فرنسية وتم فيه إدراج صور نادرة لم يسبق نشرها كان قد التقطها ديب بشكل عفوي عام 1946.

وبرز خلال هذا العام أيضا الكاتب والبروفيسور مصطفى خياطي بمؤلفات متنوعة تتطرق لتاريخ الجزائر في العهد العثماني ومكانة المرأة الجزائرية عبر التاريخ وغيرها بينها "علي رضا الجزائري حاكم طرابلس" (آك كوم) و"نساء تركن بصمات في تاريخ الجزائر" (المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار/ آناب).

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وفي مجال الدبلوماسية أصدر الدبلوماسي المتقاعد عبد الحميد سنوسي بريكسي كتابا باللغة الانجليزية تحت عنوان "مدخل إلى الدبلوماسية الجزائرية: من ملوك الأمازيغ إلى الحراكيين" عن منشورات "رافار" سلط فيه الضوء على تاريخ هذه الدبلوماسية منذ العصور القديمة.

وفي هذا الباب أيضا أصدر الكاتب والسياسي كريم يونس كتابا بعنوان "من جبالنا إلى أروقة الأمم المتحدة" عن "آناب" تناول فيه عبقرية الدبلوماسية الجزائرية ودورها المتفوق في نجاح الكفاح المسلح والكفاح الشرعي من أجل استقلال الجزائر.

وككل عام كان للثورة التحريرية نصيب من الإصدارات إذ نشر "المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954" كتابا جديدا حولها تحت عنوان "من الجهاد إلى إعادة بناء الدولة الجزائرية" للكاتب والمجاهد عبد الواحد بوجابر رصد فيه أهم أحداثها التي عايشها شخصيا وكذا السنوات الأولى للاستقلال.

تراثيا ازدانت أيضا المكتبات بمؤلف جديد عن دار "كولورست" تحت عنوان "بجاية, أرض الأنوار" للمصور الفوتوغرافي رشيق بوعناني هو بمثابة إعادة اكتشاف لمدينة بجاية بتاريخها القديم ومواقعها السياحية وتراثها الثقافي المادي.

وفي مجال السير الذاتية للفنانين صدر كتاب عن مطرب الأغنية القبائلية إدير بعنوان "ايدير الأزلي" عن منشورات "كوكو" من تأليف الصحافيين اعمر وعلي وسعيد كاسد في ذكرى مرور شهرين على رحيله.