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أكثر من 40 صورة فوتوغرافية حول حيوانات و نباتات الأوراس في معرض لتوفيق لموفق

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 19:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
أكثر من 40 صورة فوتوغرافية حول حيوانات و نباتات الأوراس في معرض لتوفيق لموفق

باتنة- يعرض مصور الحيوانات، توفيق لموفق بداية من يوم السبت بقاعة "باتنة أضواء" 42 صورة فوتنوغرافية من أجمل أعمال الفنية في هذا المجال حول حيوانات و نباتات منطقة الأوراس.

وتعد هذه التظاهرة التي ستتواصل فعالياتها إلى غاية 31 ديسمبر الجاري فرصة أمام الجمهور لاكتشاف بعض الأنواع الحيوانية بمنطقة باتنة التي يصعب ملاحظتها في الطبيعة لاسيما ما تعلق بأفعى المقرنة والذئب الذهبي والثعلب الأحمر والضبع المخطط والصقر المهاجر و العويسق الأحمر ذي الريش الأزرق.

وتبقى أعز صورة على قلب هذا الفنان هي تلك التي تصور الثعلبان الحمراوان المتشاحنان، حيث قضى أربعة (4) أشهر كاملة على ملاحظتهما وذلك منذ خروجهما لأول مرة من الجحر العائلي سنة 2017 بمرتفعات منطقة تيمقاد.

ويعتبر توفيق لموفق المولع بتصوير الحيوانات منذ سنة 2015، من أول مصوري الحيوانات بالجزائر الذي تمكن شهر نوفمبر الفارط من تصوير طائر دخلة مرمرة وهو عصفور مهاجر صغير وسري للغاية ينحدر من جزر البحر الأبيض المتوسط.

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وقد وثق توفيق لموفق ذلك بالصور الفوتوغرافية بأعالي جبال متليلي الواقعة على بعد 60 كلم جنوب مدينة باتنة رفقة العلمي بن مختار، المولع هو الآخر بتصوير المناظر الطبيعية.

ويعد كل من توفيق لموفق والعلمي بن مختار عضوان بمجموعة هواة التصوير "نات –أوراس" المختصة حصريا في تصوير المناظر الطبيعية التي تأسست في 2016 و ذلك مع كل من رؤوف قشي وسعيد فريطاس وعادل بشكيت وحبيب بولطيف وطارق دعاني.

ويساهم هؤلاء المصورين من محبي الطبيعة من خلال صورهم وصفحاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي في التعريف بالثراء الحيواني والنباتي لمنطقة الأوراس والتوعية والتحسيس بضرورة حمايته والحفاظ عليه.

يذكر أن هذا المعرض يعد الثاني من نوعه لتوفيق لموفق بعد التظاهرة الأولى من نوعها التي نظمت في فبراير 2019 بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة لمدينة باتنة.

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أكثر من 40 صورة فوتوغرافية حول حيوانات و نباتات الأوراس في معرض لتوفيق لموفق
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 19:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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