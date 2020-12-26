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قامات فنية رحلت في سنة 2020

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 16:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرات
قامات فنية رحلت في سنة 2020

الجزائر - فقدت الساحة الثقافية الوطنية و العالمية سنة 2020 العديد من قاماتها التي سطع نجمها في مختلف الفنون و التخصصات و ناضلت من أجل ترقية و اثراء الثقافة الجزائرية.

 

يناير

1 يناير توفي المصور ناصر مجقان عن عمر 63 سنة

5 يناير رحلت عنا الممثلة الكوميدية لبنى بلقاسمي في عمر 34  سنة.

9 يناير: توفي مطرب الشعبي الفنان حاج حميدة بن كسايح في الثانية و الستين (62) من عمره.

16 يناير: انتقل الى رحمة الله الكاتب و المترجم و الجامعي عبد الرحمان مزيان عن عمر ناهز 59 سنة.

27 يناير توفي الشاعر و المغني عمار بلقادة عن عمر 63  سنة.

 

فبراير

3 فبراير: توفي الفنان عبد الوهاب بودراع (83) سنة.

7 فبراير: وفاة الملحن والمغني عبد شريقيعن عمر 64 سنة.

11 فبراير: شاعر التراث الشعبي الوهراني مكي نونة (88) سنة.

17 فبراير : الشاعر و الباحث عياش يحياوي (63) سنة.

 

مارس

1 مارس: مخرج الرسوم المتحركة محمد عرام (86) سنة.

5 مارس: المغني عبد القادر محمد الشريف (56) سنة والشاعرة وهيبة عبون عجالي 66

15 مارس: توفي الفنان الؤسام و الخطاط احمد بن علو.

23 مارس: المخرج عز الدين بو كردوس 76 سنة

27 مارس: توفي السينوغراف و الاستاذ نور الدين زيدوني و المسرحي جمال بن حبيلس 82 سنة.

 

أبريل

8 أبريل: وفاة  المصور فيراس زاغد عن عمر 41 سنة.

10 أبريل: توفي الفنان التشكيلي و الممثل المسرحي محمد بن بغداد في عمر 79 سنة.

18 ابريل: توفي المجاهد و المغني محند ارزقي بوزيد عن عمر 84 سنة

20 ابريل: رحل عنا شيخ المالوف قدور درسوني عن عمر يناهز (93) سنة.

 

مايو

3 مايو: توفي ايقونة الاغنية الجزائرية الناطقة بالقبائلية إيدير عن عمر ناهز 71 سنة.

5 مايو : وفاة الشاعر محمد نونة في عمر 50 سنة و الفنان التشكيلي قمر الدين كريم 68 سنة

6 مايو : توفي الممثل و المخرج عبد الحميد حباتي (75) سنة.

8 مايو : وفاة الشاعر مرزاق عوابد عن عمر 60 سنة

 

يونيو

7 يونيو: توفيت الفنانة التشكيلية الالمانية بيتينا هاينن عياش في سن 83 .

11 يونيو: الفنان التشكيلي محجوب بن بلة (74) سنة.

14 يونيو: وفاة المنشد زين الدين بوعبد الله (57 سنة).

14 يونيو : توفي الفنان و ابمصور قيس جيلالي (59) سنة.

 

يوليو

 1 يوليو: وفاة الفنلن طاهر رفسي (68) سنة.

2 يوليو: الشاعر و كاتب الكلمات محمد عن?ر عن عمر ناهز 75 سنة.

10  يوليو: المغني بلخير محمد آكلي عن عمر ناهز 69 سنة.

12 يوليو: الممثل عبد القادر بوجاجة في عمر 76 سنة.

15 يوليو: وفاة الموسيقار و قائد اوركسترا الشعبي، محمد فركيوي عن عمر ناهز 80 سنة.

16 يوليو: رحيل الفنان التشكيلي عمار علالوش في سن 81 سنة.

و رحل في ذات اليوم العازف و قائد اوركسترا الاندلسي و الشعبي ، حمزة يوسف في الثانية و الستين (62) من عمره.

17 يوليو: الفنان التشكيلي احمد بن يوسف سطمبولي في سن الرابعة و الستين (64).

كما توفي في نفس التاريخ مطرب الشعبي عبد الرحمان ياموني (57) سنة.

18 يوليو: توفي الشاعر احسن خراط (67) سنة.

21 يوليو: الفنانة التشكيلية ليلى فرحات (81)  سنة.

23 يوليو: وفاة الكاتب و الملحن و الوزير الاسبق للاتصال، لمين بشيشي عن عمر ناهز (93) سنة.

23 يوليو: وفاة الفنان التشكيلي الشاب أسامة ?اسمي في سن 29 سنة و مغني الشعبي علي أولمتيجي 85 سنة

29 يوليو: رحيل مغني الراب "بيجي" و اسمه الحقيقي عبد الهادي موسلي.

30 يوليو: رحيل قائد الجوق و شيخ الاندلسي سماعين هيني (76) سنة.

و توفي في نفس اليوم الممثل و المخرج الفرانكو جزائري، جمال بارك عن عمر ناهز 57 سنة.

31 يوليو: وفاة  الكاتب دحو تابتبي 69  سنة.

 

أغسطس

1 أغسطس: وفاة المؤلف الموسيقي، سعيد بوشلوش عن عمر ناهز 45 سنة

8 أغسطس: وفاة الكوميدي الشاب والمسرحي، موسى لكروط عن عمر ناهز 33 سنة و  المخرج، مزيان يعلا في سن 74

9 أغسطس: وفاة الكوميدية الكبيرة نورية قصدارلي عن عمر ناهز 99 سنة

10 أغسطس: وفاة الكوميدي والفكاهي، بشير بن محمد، الملقب بعمي بشير عن عمر ناهز 85 سنة.

16 أغسطس: وفاة الكوميدي والمخرج ومدير المسرح الجهوي "محمد طاهر فرغاني" لقسنطينة، فريد بوكرومة عن عمر ناهز 60.

25 أغسطس: وفاة رجل المسرح والمخرج، رابح فكاير و رحل عنا في نفس اليوم المطرب محي الدين بوسكاية عن عمر 84 سنة.

30 أغسطس: وفاة الباحث نصر الدين بغدادي 75 سنة

 

سبتمبر

15 سبتمبر: وفاة الكاتبة فطيمة قالير بو رقغة 76 سنة

17 سبتمبر: وفاة الفنان التشكيلي والمسرحي، جمال توات.

17 سبتمبر: وفاة عالم الاجتماع والمؤرخ، عبد المجيد مرداسي عن عمر ناهز 75 سنة.

21 سبتمبر: وفاة أيقونة موسيقى المالوف، حمدي بناني عن عمر ناهز 77 سنة. 

 

أكتوبر

2 أكتوبر: وفاة المؤرخ علي خلاصي عن عمر ناهز 73 سنة.

10 أكتوبر: وفاة المنشط بالإذاعة الوطنية، "القناة الثالثة"، أحمد ناني شلاوة المعروف على أمواج الأثير باسم "كان"، عن عمر ناهز 60 سنة. 

13 أكتوبر: وفاة الفنانة الرسامة والخزافة، مونيا حليمي فرنان عن عمر ناهز 57 سنة.

21 أكتوبر: وفاة مغني الشعبي، محمد زيغام عن عمر 70 سنة.

27 أكتوبر: وفاة المهندس المصمم والفنان التشكيلي والمسرحي، رمضان كاسر عن عمر ناهز 68 سنة. 

29 أكتوبر: وفاة محرك الدمى ورجل المسرح، نورالدين دويلة عن عمر ناهز 62 سنة.

 

نوفمبر

2 نوفمبر: وفاة الأستاذ الجامعي وعالم الاجتماع، علي الكنز عن عمر ناهز 74 سنة و الكاتب محمد بودية 76 سنة

6 نوفمبر: وفاة الموسيقي الايقاعي، سعيد علوش.

6 نوفمبر: وفاة رجل المسرح والموسيقي والرسام والنحات، طاهر خلفاوي عن عمر ناهز 68 سنة.

12 نوفمبر: وفاة المصور زين الدين زبار عن عمر ناهز 63 سنة.

13 نوفمبر: وفاة الفنان التشكيلي والموسيقي محمد الطاهر لعرابة عن عمر ناهز 58 سنة.

14 نوفمبر: وفاة السينمائي ومدير الصورة، محمد واضح.

23 نوفمبر: وفاة  الموسيقي الطاهر زاوي 67 سنة.

26 نوفمبر: وفاة الكوميدي محمود بوحموم عن عمر ناهز 57 سنة.

28 نوفمبر: وفاة المؤلف والمنظم الموسيقي، حسين بويفرو عن عمر ناهز 55 سنة.

29 نوفمبر: وفاة الكاتب ومؤلف الكتب الجميلة حول مدينة الجزائر العاصمة، نذير عساري عن عمر ناهز 75 سنة.  

 

ديسمبر

1 ديسمبر: وفاة الموسيقي والعضو المؤسس في فرقة "تقراولة"، خليفة يوسفي عن عمر ناهز 65 سنة. 

3 ديسمبر: وفاة الكوميدية أنيسا قديري.

3 ديسمبر: وفاة الكوميدي محمد جوهري عن عمر ناهز 74 سنة.

10 ديسمبر: وفاة مغني الأغنية البدوية براهيم دمبريك 61 سنة

11 ديسمبر: وفاة رئيس جمعية "الجاحظية"، محمد تين عن عمر ناهز 74 سنة.

24 ديسمبر: وفاة الكاتب و الصحفي مولود عاشور عن عمر 76 سنة.

آخر تعديل على السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 16:30
كلـمات مفتـاحيــة :
قامات فنية رحلت في سنة 2020
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 16:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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