قامات فنية رحلت في سنة 2020

يناير
1 يناير توفي المصور ناصر مجقان عن عمر 63 سنة
5 يناير رحلت عنا الممثلة الكوميدية لبنى بلقاسمي في عمر 34 سنة.
9 يناير: توفي مطرب الشعبي الفنان حاج حميدة بن كسايح في الثانية و الستين (62) من عمره.
16 يناير: انتقل الى رحمة الله الكاتب و المترجم و الجامعي عبد الرحمان مزيان عن عمر ناهز 59 سنة.
27 يناير توفي الشاعر و المغني عمار بلقادة عن عمر 63 سنة.
فبراير
3 فبراير: توفي الفنان عبد الوهاب بودراع (83) سنة.
7 فبراير: وفاة الملحن والمغني عبد شريقيعن عمر 64 سنة.
11 فبراير: شاعر التراث الشعبي الوهراني مكي نونة (88) سنة.
17 فبراير : الشاعر و الباحث عياش يحياوي (63) سنة.
مارس
1 مارس: مخرج الرسوم المتحركة محمد عرام (86) سنة.
5 مارس: المغني عبد القادر محمد الشريف (56) سنة والشاعرة وهيبة عبون عجالي 66
15 مارس: توفي الفنان الؤسام و الخطاط احمد بن علو.
23 مارس: المخرج عز الدين بو كردوس 76 سنة
27 مارس: توفي السينوغراف و الاستاذ نور الدين زيدوني و المسرحي جمال بن حبيلس 82 سنة.
أبريل
8 أبريل: وفاة المصور فيراس زاغد عن عمر 41 سنة.
10 أبريل: توفي الفنان التشكيلي و الممثل المسرحي محمد بن بغداد في عمر 79 سنة.
18 ابريل: توفي المجاهد و المغني محند ارزقي بوزيد عن عمر 84 سنة
20 ابريل: رحل عنا شيخ المالوف قدور درسوني عن عمر يناهز (93) سنة.
مايو
3 مايو: توفي ايقونة الاغنية الجزائرية الناطقة بالقبائلية إيدير عن عمر ناهز 71 سنة.
5 مايو : وفاة الشاعر محمد نونة في عمر 50 سنة و الفنان التشكيلي قمر الدين كريم 68 سنة
6 مايو : توفي الممثل و المخرج عبد الحميد حباتي (75) سنة.
8 مايو : وفاة الشاعر مرزاق عوابد عن عمر 60 سنة
يونيو
7 يونيو: توفيت الفنانة التشكيلية الالمانية بيتينا هاينن عياش في سن 83 .
11 يونيو: الفنان التشكيلي محجوب بن بلة (74) سنة.
14 يونيو: وفاة المنشد زين الدين بوعبد الله (57 سنة).
14 يونيو : توفي الفنان و ابمصور قيس جيلالي (59) سنة.
يوليو
1 يوليو: وفاة الفنلن طاهر رفسي (68) سنة.
2 يوليو: الشاعر و كاتب الكلمات محمد عن?ر عن عمر ناهز 75 سنة.
10 يوليو: المغني بلخير محمد آكلي عن عمر ناهز 69 سنة.
12 يوليو: الممثل عبد القادر بوجاجة في عمر 76 سنة.
15 يوليو: وفاة الموسيقار و قائد اوركسترا الشعبي، محمد فركيوي عن عمر ناهز 80 سنة.
16 يوليو: رحيل الفنان التشكيلي عمار علالوش في سن 81 سنة.
و رحل في ذات اليوم العازف و قائد اوركسترا الاندلسي و الشعبي ، حمزة يوسف في الثانية و الستين (62) من عمره.
17 يوليو: الفنان التشكيلي احمد بن يوسف سطمبولي في سن الرابعة و الستين (64).
كما توفي في نفس التاريخ مطرب الشعبي عبد الرحمان ياموني (57) سنة.
18 يوليو: توفي الشاعر احسن خراط (67) سنة.
21 يوليو: الفنانة التشكيلية ليلى فرحات (81) سنة.
23 يوليو: وفاة الكاتب و الملحن و الوزير الاسبق للاتصال، لمين بشيشي عن عمر ناهز (93) سنة.
23 يوليو: وفاة الفنان التشكيلي الشاب أسامة ?اسمي في سن 29 سنة و مغني الشعبي علي أولمتيجي 85 سنة
29 يوليو: رحيل مغني الراب "بيجي" و اسمه الحقيقي عبد الهادي موسلي.
30 يوليو: رحيل قائد الجوق و شيخ الاندلسي سماعين هيني (76) سنة.
و توفي في نفس اليوم الممثل و المخرج الفرانكو جزائري، جمال بارك عن عمر ناهز 57 سنة.
31 يوليو: وفاة الكاتب دحو تابتبي 69 سنة.
أغسطس
1 أغسطس: وفاة المؤلف الموسيقي، سعيد بوشلوش عن عمر ناهز 45 سنة
8 أغسطس: وفاة الكوميدي الشاب والمسرحي، موسى لكروط عن عمر ناهز 33 سنة و المخرج، مزيان يعلا في سن 74
9 أغسطس: وفاة الكوميدية الكبيرة نورية قصدارلي عن عمر ناهز 99 سنة
10 أغسطس: وفاة الكوميدي والفكاهي، بشير بن محمد، الملقب بعمي بشير عن عمر ناهز 85 سنة.
16 أغسطس: وفاة الكوميدي والمخرج ومدير المسرح الجهوي "محمد طاهر فرغاني" لقسنطينة، فريد بوكرومة عن عمر ناهز 60.
25 أغسطس: وفاة رجل المسرح والمخرج، رابح فكاير و رحل عنا في نفس اليوم المطرب محي الدين بوسكاية عن عمر 84 سنة.
30 أغسطس: وفاة الباحث نصر الدين بغدادي 75 سنة
سبتمبر
15 سبتمبر: وفاة الكاتبة فطيمة قالير بو رقغة 76 سنة
17 سبتمبر: وفاة الفنان التشكيلي والمسرحي، جمال توات.
17 سبتمبر: وفاة عالم الاجتماع والمؤرخ، عبد المجيد مرداسي عن عمر ناهز 75 سنة.
21 سبتمبر: وفاة أيقونة موسيقى المالوف، حمدي بناني عن عمر ناهز 77 سنة.
أكتوبر
2 أكتوبر: وفاة المؤرخ علي خلاصي عن عمر ناهز 73 سنة.
10 أكتوبر: وفاة المنشط بالإذاعة الوطنية، "القناة الثالثة"، أحمد ناني شلاوة المعروف على أمواج الأثير باسم "كان"، عن عمر ناهز 60 سنة.
13 أكتوبر: وفاة الفنانة الرسامة والخزافة، مونيا حليمي فرنان عن عمر ناهز 57 سنة.
21 أكتوبر: وفاة مغني الشعبي، محمد زيغام عن عمر 70 سنة.
27 أكتوبر: وفاة المهندس المصمم والفنان التشكيلي والمسرحي، رمضان كاسر عن عمر ناهز 68 سنة.
29 أكتوبر: وفاة محرك الدمى ورجل المسرح، نورالدين دويلة عن عمر ناهز 62 سنة.
نوفمبر
2 نوفمبر: وفاة الأستاذ الجامعي وعالم الاجتماع، علي الكنز عن عمر ناهز 74 سنة و الكاتب محمد بودية 76 سنة
6 نوفمبر: وفاة الموسيقي الايقاعي، سعيد علوش.
6 نوفمبر: وفاة رجل المسرح والموسيقي والرسام والنحات، طاهر خلفاوي عن عمر ناهز 68 سنة.
12 نوفمبر: وفاة المصور زين الدين زبار عن عمر ناهز 63 سنة.
13 نوفمبر: وفاة الفنان التشكيلي والموسيقي محمد الطاهر لعرابة عن عمر ناهز 58 سنة.
14 نوفمبر: وفاة السينمائي ومدير الصورة، محمد واضح.
23 نوفمبر: وفاة الموسيقي الطاهر زاوي 67 سنة.
26 نوفمبر: وفاة الكوميدي محمود بوحموم عن عمر ناهز 57 سنة.
28 نوفمبر: وفاة المؤلف والمنظم الموسيقي، حسين بويفرو عن عمر ناهز 55 سنة.
29 نوفمبر: وفاة الكاتب ومؤلف الكتب الجميلة حول مدينة الجزائر العاصمة، نذير عساري عن عمر ناهز 75 سنة.
ديسمبر
1 ديسمبر: وفاة الموسيقي والعضو المؤسس في فرقة "تقراولة"، خليفة يوسفي عن عمر ناهز 65 سنة.
3 ديسمبر: وفاة الكوميدية أنيسا قديري.
3 ديسمبر: وفاة الكوميدي محمد جوهري عن عمر ناهز 74 سنة.
10 ديسمبر: وفاة مغني الأغنية البدوية براهيم دمبريك 61 سنة
11 ديسمبر: وفاة رئيس جمعية "الجاحظية"، محمد تين عن عمر ناهز 74 سنة.
24 ديسمبر: وفاة الكاتب و الصحفي مولود عاشور عن عمر 76 سنة.