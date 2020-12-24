Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

انطلاق الطبعة الأولى لمعرض تلمسان للصورة الفوتوغرافية

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 19:13     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرات
انطلاق الطبعة الأولى لمعرض تلمسان للصورة الفوتوغرافية

تلمسان - انطلقت يوم الخميس الطبعة الأولى للتظاهرة الثقافية للصورة الفوتوغرافية لتلمسان بدار الثقافة "عبد القادر علولة" بحضور جمهور غفير.

ويشارك في هذه التظاهرة, التي تهدف الى إبراز وتثمين جمال الجزائر من خلال الصور الفنية الفوتوغرافية والمساهمة في ترقية هذا الفن, 11 مصورا فوتوغرافيا من قسنطينة والجزائر العاصمة وتيارت وتلمسان وبوسعادة.

وتتضمن هذه التظاهرة المنظمة من قبل مركز الفنون والمعارض ودار الثقافة "عبد القادر علولة" اكثر من 90 لوحة حول مختلف المواضيع على غرار المناظر الطبيعية لشمال وجنوب البلاد وصور شخصية (بورتريه) وصور تراثية للعمران القديم على غرار القصبة والمدينة القديمة لتلمسان وصور الطبيعة الميتة منجزة من قبل الفنان زهير لوغليتي من بوسعادة.

اقرأ أيضا :      المسابقة الوطنية الافتراضية في الصورة الفنية تستقطب أزيد من 120 صورة فنية

وكانت هذه الطبعة مقررة في بداية السنة الجارية غير أنها تأجلت بسبب كوفيد-19 , حسبما أفاد به مدير مركز الفنون والمعارض, الذي أشار إلى انه تم اتخاذ كل التدابير الوقائية من هذه الجائحة.

وتتضمن هذه التظاهرة التي ستتواصل الى غاية شهر يناير, خرجة للمشاركين لالتقاط صور بقرية الكاف المهجورة التابعة لبلدية سيدي مجاهد غرب عاصمة ولاية تلمسان. وتتميز هذه القرية بطابع عمراني مميز مما سيسمح للفنانين أخذ العديد من الصور تذكرهم بهذه التظاهرة , كما أشير اليه.

آخر تعديل على الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 19:22
كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق الطبعة الأولى لمعرض تلمسان للصورة الفوتوغرافية
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 19:13     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.24

تعليم عالي: مشروع القانون التوجيهي"الجديد" للقطاع قيد الدراسة والاثراء بالمؤسسات الجامعية

20.12.24

اختتام الطبعة الأولى للصالون الافتراضي حول تسيير النفايات بأكثر من 12000 زيارة

20.12.24

بومرداس : انتعاش طفيف في إنتاج السمك خلال 2020 رغم الجائحة

20.12.24

موجة البرد الأخيرة بغرب البلاد : ارتفاع مبيعات قارورات غاز البوتان بنحو 5 بالمائة

20.12.24

إسبانيا تعتبر "سبتة ومليلية مدينتين إسبانيتين .. ولا يوجد ما نناقشه مع المغرب"

20.12.24

انطلاق الطبعة الأولى لمعرض تلمسان للصورة الفوتوغرافية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.22

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.22

قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: صيانة الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

حرب سيبرانية: الجزائر تملك كافة الوسائل لمجابهة التهديد والرد عليه