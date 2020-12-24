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معرض لطبق الكسكس بتلمسان

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 18:22     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرات
معرض لطبق الكسكس بتلمسان

تلمسان - حظي طبق الكسكس الذي تم مؤخرا تصنيفه كتراث غير مادي عالمي يوم الخميس بمعرض كبير نظم داخل قصر المشور بتلمسان من طرف مركز تفسير اللباس التقليدي الجزائري بهذه المدينة.

وقد شارك في هذه التظاهرة المنظمة بمناسبة تصنيف الكسكس تراث مغاربي للإنسانية العديد من الجمعيات المحلية, على غرار الجمعية الثقافية "هواري بومدين" بسبدو وجمعية "أفراح عين دوز" وجمعية "الأخوين" بالغزوات وجمعية النشاطات الثقافية لبني سنوس وجمعية " شباب الأمل" لتلمسان وذلك بهدف تثمين هذا الطبق المشهور عبر مختلف مناطق الجزائر.

وأوضحت مديرة المركز المذكور, عمري رشيدة, أنه يتم من خلال هذه التظاهرة إبراز مختلف أنواع الكسكس في الجزائر والاختلاف بينها لا سيما من خلال طرق التحضير والمكونات التي يحتوي عليها ( خضر, لحم خروف, لحم دجاج, لحم مجفف وسمك و حتي الحليب و اللبن).

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وقد قام المنظمون لهذه التظاهرة بتقديم شروحات للزوار حول التسميات المختلفة للكسكس بمناطق البلاد, على غرار كسكسي, سكسو و طعام, و النعمة, والمردود و البربوشة وغيرها وكذا أدوات الطبخ المستعملة في تحضيره.

وفي هذا الإطار شرحت عجوز من جمعية قرية عين الدوز للزوار مختلف مراحل تحضير هذا الطبق.

ويتم تقديم هذا الطبق الذي صنف كتراث مغاربي غير مادي للإنسانية في مختلف المناسبات السعيدة منها والحزينة بتلمسان ومختلف ولايات الوطن  على غرار مناسبات الختان والجنائز وأخرى مثل الوعدات والتويزة والاحتفال برأس السنة الأمازيغية " يناير".

وقد تم تخصيص جانب من هذا المعرض للصور الفوتوغرافية الفنية للمصور ناصر وضاحي من تيارت الذي يهتم بالتراث المادي وغير المادي بالجزائر.

آخر تعديل على الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 18:28
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معرض لطبق الكسكس بتلمسان
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 18:22     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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