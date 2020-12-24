المسابقة الوطنية الافتراضية في الصورة الفنية تستقطب أزيد من 120 صورة فنية

بومرداس- استقطبت فعاليات المسابقة الوطنية الافتراضية في الصورة الفنية الملتقطة بواسطة هاتف "سمارت فون" ببومرداس, التي انطلقت منذ 9 أيام, إلى حد اليوم ما يزيد عن 120 صورة من مختلف ولايات الوطن, حسبما علم يوم الخميس من المنظمين.

وأوضح رئيس الرابطة الولائية للإعلام والاتصال للشباب موسي بلحسن المشرف على التنظيم في تصريح ل/وأج, بأن هذه المسابقة تستقطب اهتمام عدد كبير من الشباب الهاوي في التقاط الصور عن طريق الهاتف الذكي "سمارت فون" من كل ربوع الوطن حيث تم إرسال إلى حد اليوم أزيد من 120 صورة تعالج مختلف المواضيع من نحو 30 ولاية من الوطن.

وشرع منذ يوم الأربعاء, يوضح رئيس الرابطة, في نشر هذه الصور على الجمهور العريض ضمن صفحات متعددة عبر شبكة التواصل الاجتماعي قبل الشروع في عرضها على لجنة متخصصة لاختيار أحسن صورة وطنية لسنة 2020 في نهاية المسابقة.

ويتوقع المشرف على تنظيم هذه الفعالية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالولاية, أن تعرف هذه المسابقة, التي انطلقت يوم 15 ديسمبر وتتواصل إلى غاية 28 ديسمبر الجاري, مشاركة ما لا يقل عن 200 شاب من مختلف ولايات الوطن بنحو 300 صورة تعالج شتى المجالات.

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وتم وضع هذه التظاهرة الفنية, التي تحمل شعار "الجزائر بعيون شبابها" إستنادا إلى نفس المصدر, في متناول جميع الشباب الهاوي وعشاق التصوير من مختلف ولايات الوطن اللذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و38 سنة.

وتتمحور هذه المسابقة الأولى من نوعها بالولاية والتي يسمح فيها المشاركة بثلاثة صور أصلية, حول مواضيع متعددة أهمها الشباب والطفولة والتراث والمواقع الأثرية الطبيعية والسياحية والآفات الاجتماعية .

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة المنارة الذهبية لأحسن عمل أو صورة فنية لسنة 2020 وجوائز أخرى متنوعة في حفل تسليم الجوائز ينظم في الفاتح من يناير 2021.

ويتوخى من تنظيم هذه الفعالية, حسب رئيس الرابطة, تحقيق جملة من الأهداف أبرزها تنشيط الساحة الشبابية في هذا المجال الفني المبدع وإبراز قدرات الشباب في المجال وإعادة الاعتبار لهذا الفن في هذا الوسط المولع بالتصوير من خلال جهاز سمارت فون.

كما يتوخى من تنظيم هذه الفعالية, يضيف المصدر, الترويج للسياحة المحلية عبر ولايات الوطن وملئ الفراغ خاصة في ظل أوضاع تفشي وباء كورونا تنفيذا للبرنامج التنشيطي السنوي للرابطة .