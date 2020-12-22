Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مهرجان المسرح المحترف بقالمة : تتويج مسرحية "نستناو ف الحيط " لبرج بوعريريج بالمرتبة الأولى

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 16:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
مهرجان المسرح المحترف بقالمة : تتويج مسرحية &quot;نستناو ف الحيط &quot; لبرج بوعريريج بالمرتبة الأولى

قالمة - توجت مسرحية "نستناو ف الحيط " لجمعية نوميديا الثقافية لبرج بوعريريج بالمرتبة الأولى ضمن الطبعة ال 12 من المهرجان الثقافيالمحلي للمسرح المحترف بقالمة لسنة 2020 التي نظمت بصفة استثنائية "افتراضيا" بسبب التدابير الوقائية من كوفيد-19 حسب ما علمته "وأج" يوم الثلاثاء من محافظة المهرجان.

و وفقا  للتوضيحات  التي تحصلت عليها "وأج" من محافظ المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بقالمة السيد رشيد جرورو فإنه بحصولها على المرتبة الأولى تكون المسرحية قد حجزت لنفسها مكانا للمشاركة في الطبعة المقبلة من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة , مضيفا بأن بقية العروض المشاركة في الطبعة ستحظى بجوائز تشجيعية.

وقد عادت المرتبة الثانية في هذه التظاهرة الثقافية التي نظمت في الفترة الممتدة بين 17 و 21 من الشهر الجاري لمسرحية "سين نني" للتعاونية المسرحية " ماشاهو" - تيزي وزو -والمرتبة الثالثة لمسرحية "بانتورا سبيسيال" (طلاء خاص) للتعاونية الثقافية تافتيكا للمسرح و فنون العرض بالتعاون مع المسرح الجهوي العلمة -سطيف-.

وأشارت لجنة التحكيم المشكلة من الأستاذ لطفي بن سبع رئيسا و عبد الوهاب بوحمام عضوا و الدكتورة كنزة مباركي مقررا في تقريرها النهائي الذي تم نشره اليوم على الصفحة الرسمية للمسرح الجهوي محمود تريكي بقالمة إلى أنها قامت بمشاهدة العروض ال6 التي دخلت المنافسة الرسمية مبرزة بأنها استندت في تقييمها النهائي على معايير فنية جمالية وتقنية موضوعية بداية من مناقشة النص والرؤية الإخراجية والسينوغرافيا وأداء الممثلين .

اقرأ أيضا :     تنظيم أيام القصبة المسرحية قريبا بالمسرح الوطني الجزائري

كما أشادت اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق تنظيم المهرجان لإنجاح هذه الدورة التي جاءت ضمن محور "توظيف الرقمنة فنيا" خاصة من خلال الندوات الفكرية التي نشطها نخبة من المسرحيين العرب حول موضوع العلاقة بين المسرح والثقافة.

وابرزت  بأن كل هذه النشاطات تابعها الجمهور العريض عبر المنصة الرقمية يوتيوب وتمت مشاركتها في الصفحة الرسمية لمسرح قالمة الجهوي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بقالمة هو تظاهرة مسرحية سنوية مخصصة للأعمال الفنية والعروض المسرحية التي تقوم بإنجازها الفرق والتعاونيات والجمعيات الفنية والمسرحية الناشطة بولايات الشرق والجنوب الشرقي والوسط من القطر الوطني والتي يتأهل العمل الفائز منها بالمرتبة الأولى للمشاركة في المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 18:00
كلـمات مفتـاحيــة :
مهرجان المسرح المحترف بقالمة : تتويج مسرحية "نستناو ف الحيط " لبرج بوعريريج بالمرتبة الأولى
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 16:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.22

وضع حقوق الإنسان بالمغرب يعرف "انتكاسة"

20.12.22

خبير أوروبي: على الاتحاد الأوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي

20.12.22

كرة اليد (تحضيرات): انهزام الجزائر وديا أمام بولونيا (24-26)

20.12.22

كوفيد-19: تسجيل 410 إصابة جديدة و 376 حالة شفاء و 12 حالة وفاة

20.12.22

تيبازة: 712 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز السنة الجارية

20.12.22

حميدو يستعرض مع سفير كوبا بالجزائر سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

الصحراء الغربية: نواب نمساويون يحذرون من تفاقم الوضع في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير

20.12.21

الجزائر تطالب باسترجاع أرشيفها "الكامل" من فرنسا ولا يمكن محو الماضي لبناء علاقات متوازنة

20.12.21

مناطق الظل: ملف في صدارة أولويات الرئيس تبون