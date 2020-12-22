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قسنطينة: "القربان الأخير لعروس المطر" لعصام بن شلال سيكون عرضا مسرحيا للاحتفاء بيناير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 08:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات

قسنطينة - سيعرض النص المسرحي "القربان الأخير لعروس المطر" للشاعر و الأديب عصام بن شلال الذي توج مؤخرا بجائزة "علي معاشي" لرئيس الجمهورية الخاصة بالشباب المبدعين " على الركح بقسنطينة بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة (يناير)، حسب ما علم اليوم الاثنين خلال حفل أقيم على شرف هذا الشاعر بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة.

وتخلل هذا الحفل الذي حضره المسؤولون المحليون عن قطاع الثقافة و فنانون من ولاية قسنطينة التوقيع على عقد عمل لإخراج هذا العمل المسرحي. 

وأوضحت مديرة دار الثقافة مالك حداد، أميرة دليو بأن هذه المسرحية من إخراج علي عيساوي سيتم إنتاجها من طرف دار الثقافة مالك حداد، مضيفة بأن الفنان و المغني و الكاتب المسرحي سليم سوهالي و هو أيضا محافظ مهرجان المسرح الأمازيغي بباتنة سيتكفل بالكوريغرافيا والموسيقى.

وأفادت أميرة دليو أن العمل المسرحي "القربان الأخير لعروس المطر" و هو نص مستوحى من التراث الأمازيغي يشارك فيه أيضا كريم بودشيش و سعيد بولمرقة، بالإضافة إلى مواهب شابة أخرى، مؤكدة أن كل الوسائل اللازمة لإخراج هذا العمل قد تم تسخيرها.

من جهته، أوضح الشاعر عصام بن شلال أن "القربان الأخير لعروس المطر" يعتبر مساهمة لمكافحة الشعوذة و الخرافات التي ما تزال سائدة في المجتمع.

وأبرز عصام بن شلال الذي نال سنة 2018 جائزة "علي معاشي" لرئيس الجمهورية الخاصة بالشباب المبدعين (فرع النص المسرحي) الأهمية التي تمثلها هذه الجائزة من أجل "ترقية المواهب خدمة للثقافة الجزائرية".

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قسنطينة: "القربان الأخير لعروس المطر" لعصام بن شلال سيكون عرضا مسرحيا للاحتفاء بيناير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 08:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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