افتتاح الأيام المخصصة للكسكس بالجزائر العاصمة

ونظم الحدث الذي يمتد من 17 الى 21 ديسمبر في أجواء احتفالية بقصر الثقافة مفدي زكريا تحت عنوان "الكسكس طبق المحبة و التلاقي" بمناسبة إدراج الكسكس و المهارات الخاصة بتحضيره أمس الأربعاء ضمن القائمة الممثلة للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بإسم الجزائر و تونس و موريتانيا و المغرب.
و تم بالمناسبة عرض لافتات كبيرة تشرح بالصور مراحل تحضير الكسكس و الأواني المستخدمة في ذلك اضافة الى عرض العديد من أنواع الكسكس حسب المناطق لا سيما الجزائر العاصمة, تيبازة, البليدة, بومرداس, تيزي وزو, بجاية, عنابة, ميلة و بوسعادة.
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و تخلل حفل الافتتاح نشاط لمجموعة صوتية نسوية من قرية تيزيت ببلدية ايللتن بتيزي وزو بقيادة نصيرة طالب حيث أدين عدة أغاني للفقيدين طالب رابح و إيدير.
و عبرت الوزيرة بعد زيارتها لمختلف أجنحة المعرض عن "سعادتها للتمكن اخيرا من ادراج الكسكس تراثا جامعا لنمط عيش مغاربي تشترك فيه الجزائر مع تونس و موريتانيا و المغرب".
تجدر الاشارة الى ان حفل الافتتاح جرى في اطار الاحترام التام للبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).