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صدور العدد الأول من مجلة "المسافر"

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 13:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات

الجزائر - صدر العدد الأول من مجلة "المسافر" وهي "مجلة اجتماعية وثقافية وترفيهية" خصصت أولى منشوراتها لإفريقيا.

وأبرز القائمون على هذه المجلة نصف الشهرية التي تصدرها المؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة lamasba.dz، "الجهود المبذولة والتقدم المحقق بهدف تعزيز أسس هذا الاتحاد (الافريقي) و الأرباح التي قد تدرها منطقة التبادل الحر القارية".

في هذا الصدد، صرح مدير النشر فتحي لحول في افتتاحية المجلة يقول "(...) سيتمكن اتحادنا كأفارقة من كسر الحواجز التي تحول دون تحقيق نمونا الاقتصادي والاجتماعي".

وأولت المجلة اهتماما خاصا للقارة السمراء كما تقترح عدة "محطات" تتناول المواضيع المخصصة لافريقيا مثل "افريقيا التي نريدها" و "افريقيا مهد البشرية و الموسيقى" .

كما أكد مدير النشر "توقفنا بالمحطة الافريقية قد يأخذ وقتا أطول لأننا مقتنعون بأهمية دراسة ماضينا و حاضرنا في فهم ذاكرتنا الجماعية من جهة و بناء مستقبلنا من جهة أخرى".

ويدعو العدد الأول من مجلة "المسافر" القراء ل "التعرف عبر هذا السفر على شخصيات و رموز ولاية معسكر عرفانا بمكانة هذه المنطقة في قلب الجزائريين و الأفارقة".

و يقترح هذا العدد أيضا محطة مخصصة للتكنولوجيات الحديثة قصد تنوير القارئ "حول معالجة الصورة الالكترونية" وكذا محطة "نوستالجيا" المكرسة لأخر مقال كتبه وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية "بوصوف ووزارة التسليح و الاتصالات العامة: الوجه الخفي للثورة".

أما المحطة المخصصة ل "المرأة" فقد خصصت للسيدة آني فيوريو-شتاينر، أيقونة حرب التحرير الجزائرية والمرأة المتميزة التي ناضلت من أجل استقلال الجزائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
صدور العدد الأول من مجلة "المسافر"
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 13:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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