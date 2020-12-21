وهران: العثور على اثنين من حيوان الزردي نافقين بغابة كناستال -

مناطق الظل: ملف في صدارة أولويات الرئيس تبون -

إهداء لوحات فنية للمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر بوهران -

التقلبات الجوية بجيجل: إنهيار جزئي لجسر وادي القنطرة وسيول الأمطار تجرف 18 مركبة -

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي -

رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم: مولودية الجزائر-النادي الصفاقسي يوم 28 ديسمبر بملعب 5 جويلية -

اللجنة العربية للتضامن تجدد دعمها للشعب الصحراوي في تقرير مصيره -

كوفيد-19: الرئيس تبون يأمر بالشروع في عملية التلقيح ابتداء من جانفي المقبل -

جراد بالمدية : انطلاق الموسم التكويني الجديد، تدشين العديد من المشاريع -

ادراج مقياس المقاولاتية وتسيير المؤسسات في جميع مسارات التكوين المهني -

ربط أزيد من 100 مركز جامعي ومدرسة عليا بالمنصة الإلكترونية لبريد الجزائر -

انتقال طاقوي : نحو إطلاق نماذج حافلات تشتغل بهجين المازوت و وقود غاز البترول المميع -

الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم 38على التوالي -

الصحراء الغربية : النرويج تجدد موقفها الداعم للحل القائم على الشرعية الدولية -

جراد يعلن عن منح حصة إضافية من 500 إعانة للبناء الريفي لولاية المدية -

تجارة : ورقة طريق للتكفل بانشغالات مصدري الإسمنت -

الصحراء الغربية : على إدارة بايدن إعادة موقف بلاده إلى سكة الشرعية الدولية -

ثقافة: السيدة مليكة بن دودة تفتتح السنة الجامعية 2020-2021 في المؤسسات التابعة للقطاع -

حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين خلال نهاية الأسبوع بالمناطق الحضرية -