إهداء لوحات فنية للمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر بوهران

وتخص هذه اللوحات المهداة الرسامين سلكة عبد الوهاب وهاشمي عامر و قلوزة محمد أمين وشريف سليمان وحليمة سالم محمد و شميرك دليلة و قيصر سيد أحمد، حسبما أبرزته لوأج محافظة التراث على مستوى هذه المؤسسة الثقافية الكائن مقرها بوسط مدينة وهران.
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وتضاف هذه الأعمال إلى 11 لوحة تشكيلية من توقيع مجموعة من الرسامين والرسامات ليصل العدد الإجمالي إلى 18 لوحة تحصل عليها متحف "مامو" كما أضافت حوى خديجة، لافتة " أن العدد اللوحات المهداة كان سيكون أكثر من ذلك لولا جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وقف الأنشطة الثقافية ".
وتتناول هذه اللوحات والتي تحمل توقيع فنانين من ولايات مختلفة من الوطن مواضيع حول شهداء الثورة التحريرية المظفرة وحب الوطن والمرأة الجزائرية والمعالم التاريخية والتراث والخط العربي وغيرها وتنتمي إلى مختلف المدارس الفنية وتحمل أساليب وتقنيات متنوعة تنم عن رؤية فنية تختلف من رسام لأخر، وفق نفس المصدر.
ويرتقب مع السنة المقبلة برمجة معرض افتراضي حول اللوحات المهداة مع تكريم أصحابها بشاهدات حسبما أشير إليه .