أفلام جزائرية مشاركة في أيام قرطاج السينمائية

تونس - ستشارك العديد من الأفلام الجزائرية القصيرة و الوثائقية في الطبعة ال 31 لأيام قرطاج السينمائية المرتقب تنظيمها من 18 و 23 ديسمبر بتونس العاصمة, حسبما أعلن المنظمون.

و قرر منظمو هذا الحدث السينمائي المخصص للسينما الافريقية و العربية تنظيمه حضوريا و التخلي عن المنافسة.

في فئة "أفضل الافلام القصيرة" فضل المنظمون عرض فيلم كريم موساوي " الأيام السابقة" (2014) و "خويا" (2010) للمخرج يانيس قوسيم و "ديمقراطية" (2002) لمالك بن سماعيل و "لمجة" (2015) لعمر بلقاسمي و "الجار" (1990) لبلقاسم حجاج.

و يشارك فيلم "في راسي دوار" لمخرجه حساني فرحاني المتوج مرتين في مهرجان قرطاج في فئة أفضل الأفلام لهذه الطبعة.

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و ستعرف هذه الطبعة عرض العديد من الافلام الوثائقية على شكل بورتريهات تحكي مسيرة 14 مخرجا عربيا و افريقيا من بينهم المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة و مرزاق علواش و عبد الكريم بهلول و رشيد بوشارب.

بعد ان تم تاجيل تنظيم الطبعة قرر القائمون على المهرجان تنظيمه مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية و الوقائية لتفادي خطر الاصابة بفيروس كورونا اضافة لعرض الأفلام في الهواء الطلق مع بقاء المشاهدين في سياراتهم.

و الغت لجنة التنظيم المسابقة الرسمية للطبعة 31 لأيام قرطاج السينمائية.