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الكسكس طبق جامع وموحد و توفيقي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
الكسكس طبق جامع وموحد و توفيقي

الجزائر - يقوم طبق الكسكس العريق المشترك لدول المغاربية الذي صنف اليوم الأربعاء ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للانسانية من قبل منظمة الثقافة و التربية و لعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) بدور جامع و موحد و توفيقي في المجتمعات التي تستهلكه بكثرة داخل العائلة وفي المناسبات الاجتماعية و الودية.

وقد سجل هذا العنصر الجديد في قائمة التراث العالمي اللامادي لأبعاده الرمزية التي اعطته معاني اجتماعية و حس عميق في تعزيز الهوية و ذلك بفعل عراقته و عصرنته في نفس الوقت مما يؤكد اسهامه في"خلق تماسك اجتماعي" حسب ما جاء في ملف الترشح المقدم باسم الجزائر و تونس و موريتانيا و المغرب خلال الدورة ال15 للجنة الحكومية الدولية لحفظ التراث الثقافي اللامادي .

ويعمل طبق الكسكس ب "توطيد التعاون والتواصل الاجتماعي وتشجيع  العيش معا" اضافة الى الاشتراك في حمل "معاني ثقافية قوية " من خلال تواجده في كل المناسبات الثقافية و الاعراس الدينية و زيارة  الاولياء الصالحين و الاماكن التي تحمل رمزية وقداسة  و حيث للمرأة دور وحضور دائم .

والكسكس هو الطعام المقدم في كل مظاهر التعاون الاجتماعي الذي يحمل اسماء مختلفة مثل ( التويزة او التويزي و ايضا المعونة و الرغاتة و المعروف ) كما نجده ايضا حاضرا في التقاليد المحلية مثل انزار (عادات تقام طلبا للغيث ) في الجزائر و المغرب.

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ومن بين العناصر الاخرى المدرجة في هذا التصنيف صناعة الاواني المستعملة في تحضير هذا الطبق و التي تشجع نشاط الحرف التقليدية و حرف الخشب في اطار التنمية المستدامة .

ويسمح تصنيف الكسكس بكل ما يحمل من رموز اجتماعية -ثقافية على الصعيد العالمي بحسب الدول المشتركة في تقديم طلب التصنيف بتشجيع الحوار و التبادلات و الاتصال و التفاعل بين اصحابه الاصليين و المتعاملين مع هذا العنصر الذي اصبح يحمل طابع متعدد الجنسيات معترف به .

ويرتفع بعد هذا التصنيف الجديد عدد العناصر الجزائرية المصنفة في القائمة التمثيلية للتراث الانساني الثقافي اللامادي لليونسكو الى سبعة و هي اهليل قورارة  و لباس العروسة التلمساني و الامزاد الذي قدم ملفه باسم الجزائر ومالي و النيجر و ركب سيدي الشيخ و عرس السبيبة لجانت و السبوع (احياء المولد النبوي الشريف ) لتيممون.

 

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الكسكس طبق جامع وموحد و توفيقي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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