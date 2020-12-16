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تصنيف الكسكس، كتراث إنساني غير مادي من قبل اليونسكو

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
تصنيف الكسكس، كتراث إنساني غير مادي من قبل اليونسكو

الجزائر - أكدت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، يوم الأربعاء انه تم إدراج الكسكس و المهارات الخاصة بتحضيره ضمن القائمة الممثلة للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وكانت اليونسكو قد صنفت الكسكس، كملف متعدد الجنسيات باسم الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب.

أما النسبة للجزائر، فقد تم إعداد ملف التصنيف من قبل الأكاديمية ويزة غاليس من مركز أبحاث ما قبل التاريخ والأنثروبولوجية والتاريخية، في حين شارك معهد التراث التونسي والمديرية المغربية للتراث الثقافي وخبراء موريتانيون في تكوين الملف.

و بهذا التصنيف الجديد يرتفع إلى 7 عدد الأملاك الثقافية الجزائرية المدرجة، حتى الآن، على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني لليونسكو.

وقد تم تقديم الملف خلال الدورة الخامسة عشرة للجنة الحكومية الدولية للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي التي ستستمر افتراضيا حتى 19 ديسمبر.

أما الممتلكات الثقافية الأخرى المدرجة في القائمة التمثيلية للتراث الإنساني غير المادي هي: اهليل غورارة (2008)، و "الشدة" زي الزواج لتلمسان (2012)، و الامزاد (2013)، وهو الملف الذي قدمته الجزائر و الذي يتضمن كلا من مالي والنيجر، وحج الركب لأولاد سيدي الشيخ (2013) ، و احتفال السبيبة (2014)، الذي هو حدث سنوي يتم الاحتفال به في جانت (جنوب شرق الجزائر) وكذلك "السبوع" المولد النبوي (2015).

آخر تعديل على الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:37
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تصنيف الكسكس، كتراث إنساني غير مادي من قبل اليونسكو
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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