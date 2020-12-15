تأجيل عرض الطبعة الامازيغية لفيلم "الأفيون والعصى"

الجزائر - تم تأجيل العرض اشرفي للطبعة الأمازيغية لفيلم "الأفيون و العصى" للمخرج أحمد راشدي الى تاريخ لاحق بسبب الوضع الصحي الذي يفرضه وباء فيروس كورونا، حسبما أشار اليه بيان للمحافظة السامية للامازيغية .

و قد تطلب عرض نسخة الفيلم التي كانت مقررة مبدئيا ليوم 28 ديسمبر القادم و المقتبسة عن رواية مولود معمري التي صدرت في سنة 1965 ، ثلاث سنوات من العمل شرع فيها سنة 2017 المنتج و المخرج سمير آيت بلقاسم بالشراكة مع المحافظة السامية للأمازيغية. و تلتزم المحافظة بعرض "هذا الفيلم " بمجرد أن تسمح الظروف بذلك " حسب البيان .

تجدر الاشارة الى أن فيلم "الأفيون و العصى" الذي أخرج سنة 1971 يتناول كفاح الشعب الجزائري من أجل استرجاع استقلاله من خلال يوميات قرية بمنطقة القبائل من بطولة وجوه بارزة في السينما و المسرح على غرار سيد علي كويرات و حسن الحساني و محيي الدين بشطارزي و عبد الحليم رايس و رويشد و العربي زكال و مصطفى كاتب.

كما شارك في هذا أحداث هذا الفيلم الممثلون الفرنسيون ماري-جوزي نات و جون كلود بيرك و جوان لويس ترانتينيون .