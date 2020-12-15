قسنطينة: تسليم أزيد من 2000 قطعة أثرية لمتحف سيرتا خلال سنة 2020

قسنطينة - سلمت أكثر من 2000 قطعة أثرية خلال سنة 2020 للمتحف الوطني العمومي سيرتا بقسنطينة، حسب ما أكده اليوم الثلاثاء رئيس مصلحة التنشيط و الورشات البيداغوجية و الاتصال بهذه المؤسسة الثقافية، عبد الحق شعيبي.

و أكد ذات المسؤول لوأج بأن " أكثر من 2000 قطعة أثرية من بينها قطع نقدية تم استرجاعها من طرف مصالح الأمن (الجمارك و الشرطة و الدرك الوطني) في إطار مكافحة التهريب و تسليمها لمتحف سيرتا " .

و قد استرجعت هذه القطع الأثرية من ولايات سكيكدة و قالمة و تبسة على الخصوص، حسب ما ذكره السيد شعيبي و هو أيضا المفتش الرئيسي لذات المتحف، مشيرا الى أهمية مكافحة التهريب الذي يستهدف التراث الوطني .

و كانت القطع الأثرية المسترجعة و المسلمة للمتحف الوطني العمومي سيرتا بقسنطينة محل بحث تاريخي من طرف الخبراء المعنيين، استنادا للمتحدث الذي تطرق بالمناسبة الى أهمية هذه القطع الأثرية في إثراء التاريخ الوطني و الحفاظ على الموروث الثقافي و الذاكرة الجماعية .

و ألح نفس المصدر الذي حذر كذلك من تهريب القطع الأثرية على ضرورة التحسيس بمكافحة هذه الظاهرة التي اخذت -حسبه- أبعادا خطيرة لاسيما مع تطور تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.