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قسنطينة: تسليم أزيد من 2000 قطعة أثرية لمتحف سيرتا خلال سنة 2020

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 18:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
قسنطينة: تسليم أزيد من 2000 قطعة أثرية لمتحف سيرتا خلال سنة 2020

قسنطينة - سلمت أكثر من 2000 قطعة أثرية خلال سنة 2020 للمتحف الوطني العمومي سيرتا بقسنطينة، حسب ما أكده اليوم الثلاثاء رئيس مصلحة التنشيط و الورشات البيداغوجية و الاتصال بهذه المؤسسة الثقافية، عبد الحق شعيبي.

و أكد ذات المسؤول  لوأج بأن " أكثر  من 2000 قطعة أثرية من بينها قطع نقدية تم استرجاعها من طرف مصالح الأمن (الجمارك و الشرطة و الدرك الوطني) في إطار مكافحة التهريب و تسليمها لمتحف سيرتا " .

و قد استرجعت هذه القطع الأثرية من ولايات سكيكدة و قالمة و تبسة على الخصوص، حسب ما ذكره السيد شعيبي و هو أيضا المفتش الرئيسي لذات المتحف، مشيرا الى أهمية مكافحة التهريب الذي يستهدف التراث الوطني .

و كانت القطع الأثرية المسترجعة و المسلمة للمتحف الوطني العمومي سيرتا بقسنطينة محل بحث تاريخي من طرف الخبراء المعنيين، استنادا للمتحدث  الذي تطرق بالمناسبة الى أهمية هذه القطع الأثرية في إثراء التاريخ الوطني و الحفاظ على الموروث الثقافي و الذاكرة الجماعية .

و ألح نفس المصدر  الذي حذر كذلك من تهريب القطع الأثرية على ضرورة التحسيس بمكافحة هذه الظاهرة التي اخذت -حسبه- أبعادا خطيرة لاسيما مع تطور تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 18:59
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قسنطينة: تسليم أزيد من 2000 قطعة أثرية لمتحف سيرتا خلال سنة 2020
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 18:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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