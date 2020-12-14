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وهران : إنتاج أغاني للترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 12:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات
وهران : إنتاج أغاني للترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط

وهران- تعكف الجمعية الثقافية للفنون العصرية لوهران حاليا على إنتاج أغاني للترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر تنظيمها بعاصمة الغرب الجزائري في 2022، حسبما استفيد يوم الاثنين لدى هذه الجمعية.

وستشرع الجمعية قبل نهاية السنة الجارية في تسجيل ثلاثة أغاني اثنين في طابع الراي وأخرى من الطابع الوهراني لترويج لهذا الحدث الرياضي المتوسطي، حسبما أبرزه لوأج رئيس هذه الجمعية، مختار سواق.

وستتناول هذه الأغاني تاريخ وهران لتسويق الوجهة السياحية للمدينة و الترويج لهذا التظاهرة الرياضية المتوسطية، كما أضاف السيد سواق الذي يعد مؤلف وملحن هذه الأعمال الفنية.

وستنتج الأغاني في شكل فيديو كليب باللغتين العربية والانجليزية وسيكون تصويرها بمختلف المواقع الأثرية و التاريخية و الأحياء الشعبية، وفق نفس المصدر لافتا أن "هذه الأغاني من أداء فنانين من وهران معروفين في الساحة الفنية الدولية".

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كما سيتم إنتاج هذه الأعمال الفنية بالتنسيق مع مديرية الثقافة لوهران وتقديمها على الهيئات المعنية قصد عرضها شهر قبل انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حسبما أشار إليه رئيس الجمعية الثقافية للفنون العصرية الذي يعد عضوا معتمدا بالمنظمة الدولية للمؤلفين والملحنين عبر العالم (لاسكام).

آخر تعديل على الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 12:58
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وهران : إنتاج أغاني للترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 12:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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