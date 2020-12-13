وهران : انطلاق حفرية بالموقع الروماني "بورتيس مغنيس" قبل نهاية السنة

وسيشرع في التنقيبات بهذا الموقع قبل نهاية السنة وذلك تجسيدا لقرار وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة خلال زيارتها لولاية وهران في يوليو الماضي, حسبما أبرزته لوأج المكلفة بتسيير مديرية الثقافة.

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وسيقوم بهذه الحفرية المركز الوطني للبحوث في علم الآثار الكائن بالجزائر العاصمة وذلك بعد ترخيص بحث منحته وزارة الثقافة لثلاثة أساتذة باحثين من المركز وفق القانون المعمول به في هذا المجال, كما أضافت بشرى صالحي.

وتتمثل أشغال الحفرية في إجراء أسبار وتنقيبات أثرية على مستوى الموقع الروماني "بورتيس مغنيس", كما أوضحته المكلفة بتسيير مديرية الثقافة, مشيرة إلى أن هذه المهمة العلمية ستتوج في النهاية بتقديم النتائج إلى وزارة الثقافة والفنون.

وللتذكير فقد استفاد الموقع الأثري "بورتيس مغنيس" الذي هو عبارة عن بقايا أثرية والمصنف منذ 1968 ضمن التراث الوطني ويتربع على مساحة 32ر49 هكتار من دراسة مخطط حماية واستصلاح في 2011 .