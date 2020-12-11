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ميساء باي تشارك في لقاء افتراضي حول العنف ضد المرأة

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 08:55     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات
ميساء باي تشارك في لقاء افتراضي حول العنف ضد المرأة

الجزائر - شاركت الكاتبة الجزائرية، ميساء باي يوم الخميس في لقاء افتراضي حول العنف ضد المرأة خلال الحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد 19.

ويندرج هذا اللقاء الذي نظمه مكتب الامم المتحدة بالجزائر تحت شعار "سويا ضد العنف تجاه النساء" في إطار حملة "ال 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على الجندر 2020".

وخلال تدخلها في نقاش حول "الكتابة والالتزام النسوي" اعتبرت ميساء باي أن المرأة تعيش العنف يوميا بمختلف أشكاله (عائلي واجتماعي ...).

وأشارت الروائية إلى أن العنف لا يخص فقط "الحجر المنزلي" لأنه ظاهرة راسخة في المجتمع".

وأشادت ذات الأديبة بحملات التعبئة والتوعية ضد العنف تجاه النساء والتي أضحت بارزة بشكل متصاعد.

وقرأت بهذه المناسبة مقاطع من آخر رواية لها (2018) "لا يوجد صوت آخر" الذي تناولت فيه موضوع العنف ضد النساء.

من جهتها قدمت المحامية ومناضلة حقوق المرأة، نادية آيت زاي دراسة حول التكفل بالنساء والبنات التي كنّ ضحايا الحجر المنزلي الذي فرضته الجائحة.

وحسب الدراسة التي أجريت لدى 25 جمعية ناشطة في مجال الدفاع والتكفل بالنساء ضحايا العنف، فإن "40 بالمئة من النساء المُعَنّفات لم تقدمن أي شكوى".

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ميساء باي تشارك في لقاء افتراضي حول العنف ضد المرأة
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 08:55     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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